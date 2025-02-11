模糊的政府与民间界限，马斯克引发的越权争议. February. 11, 2025 07:45. . 连日“乱砍”美国联邦政府的剑客，也是目前美国最炙手可热的新闻制造者。特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克的公共身份被公开是最近的事情。 作为美国政府效率部（DOGE）的首长，他施压称要解雇10%的联邦公务员，还获得了财务部和消费者金融保护局（CFPB）的机密情报接近权，因此很多人指责这是越权行为。即使是总统的亲信，身为平民的他到底有什么权力推进过激的行动呢？ 白宫3日（当地时间）正式宣布，马斯克被任命为特别公务员（SGE）。SGE是为了政府的专业性和敏捷性，每年最多可以临时雇佣130天外部专业人才的制度。这等于为其在白宫内执行公务提供了最起码的条件。 过去美国政府也一直使用的SGE比普通公务员的伦理规定和监督宽松，因此不断有人担心其透明性。前总统拜登也曾任命民主党的长期说客安妮塔•邓恩为SGE。后来，邓恩恶意利用“SGE没有义务公开财产”的漏洞，引发了利害冲突的争议。2016年，时任国务卿希拉里•克林顿也被指任命亲信为SGE，以便接触政府内部情报。 马斯克在大框架下也受到了类似的批评。但他并不是单纯的政治说客。他是经营特斯拉、X、SpaceX等多家跨国企业的世界第一亿万富翁企业家。背靠特朗普总统的他的国际影响力和政治地位与以往不同。马斯克所说的DOGE的年轻工程师是以什么身份被雇佣的，目前还不清楚。 走上特朗普总统一直高呼的“解散深层政府（Deep State•联邦政府官僚组织内的既得利益集团）”工作前台的人物，站在巨大利益冲突争议的中心，这一点也是矛盾的。美国北卡罗来纳大学的宪法专家迈克尔•格哈德教授评价说：“美国政府赋予外部人士如此自由的权限是历史上第一次。” 联邦法院最近开始阻止DOGE推进的改革工作。民主党也表示“这是一场没有通过选举产生的权力发动的政变”，提高了反对力度。相反，政治专门媒体《政客》报道说，保守阵营看着马斯克挥舞的“锤子”高兴不已。《华盛顿邮报》（WP）认为，SGE制度本身模糊了“政府与民间的界限”。如果马斯克的工作得到任何一个阵营的明确支持，那么这种“模糊的边界”很可能不是被阻止的对象，而是不可避免的时代潮流。 SGE制度为掌权者的幕后亲信在向阳地公开活动开辟了通道。接着，马斯克正式点燃了围绕他们权限的争议。能否出台透明监视未选出的权力、守护公共利益的方案，最终是否会沦落为强化新意义上的“秘密实权”的契机，这是有趣的看点。

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