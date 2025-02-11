紧急戒严事态中，厌恶感越来越浓的两极化……民主主义遭蛀食. February. 11, 2025 07:45. . 东亚研究院1月22日和23日通过网络调查方式以1514名普通成年人为对象进行两极化看法调查，其结果赤裸裸地展现了12月3日紧急戒严后暴露出的政治两极化和矛盾的裂痕。给共同民主党打100分满分中的50分以下、回答“讨厌共同民主党”的人占54.1%。特别是好感度不到10分的回答“非常讨厌”的占25.7%。相反的情况也大同小异。回答“讨厌国民力量党”的人占全体的68.8%。其中40.0%的人回答“非常讨厌”。 这种厌恶政治、厌恶政党的情绪与该研究所4年前的调查相比，程度更加严重。仅从国民力量党支持者来看，回答“非常讨厌”共同民主党的占58.8%，高于4年前的50.5%。69.0%的共同民主党支持者表示“非常讨厌”国民力量党，大大高于4年前的40.8%。 此次调查结果近乎于将国家一分为二、陷入最恶劣混乱的韩国社会的悲伤自画像。特别是，随着对社会支柱宪法法院和司法部的不信任和攻击持续不断，信任度下降，助长了对对方政派的厌恶感。继62人被拘留的首尔西部地方法院袭击事件之后，又出现了预谋“宪法法院骚乱”的情况。摆脱过去用言语和口号进行批判的方式，武力活动登场，这意味着已经超越了警告阶段。警方为宪法法院8名法官加强了警卫，甚至还提供了实弹。 再加上，不仅是部分油管博主，就连负有责任的政界人士也提到了宪法法官的履历，将法官描述为特定政派的一员。在此期间，宪法法院解释宪法、判断国家机关政治行为的正当与不当行为的权威和信赖度下降。不得不问，通过动摇社会根基，他们得到了什么。 政治领导人背弃社会团结的责任、只讲求政治利益的行为，也对两极化和政治厌恶负有很大的责任。尹总统戒严后称极端支持者为“爱国公民”，像一个政派的领导人，如今又陷入狱中政治。以压倒性的国会议席数领先的共同民主党的一方通行式政治也是不负责任的。如果说在弹劾总统之前，政治失踪的首要责任在于总统和执政党，那么现在是第一大党共同民主党进行责任政治的时候了。弹劾以后，共同民主党的支持率仍然原地踏步，这难道不是连在总统的阴影下只要反对就可以的以往行为受到了评价吗？ 从现在起的两三个月里，由于总统弹劾审判的结果和后续风暴，预计将出现比现在更混乱的局面。现在最需要的是发挥政治能力。越是这样的时候，越要分清谁是领导人谁是政客。谁来守护民主主义，谁让它遭到蛀食，也将如实暴露出来。

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