尽管处于弹劾政局，国际货币基金组织：“韩国今年维持2%的增长率”. February. 08, 2025 07:34. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 国际货币基金组织把今年韩国经济增长率预测值维持在与一个月前相同的2%。不过，报告同时指出，国内政治不确定性或美国特朗普政府的政策变化有可能降低韩国增长率。 据企划财政部7日透露，国际货币基金组织当天发表《2024年韩国年度协议报告》，做出了上述分析。报告中预测今年韩国经济增长率为2.0%。该组织在1月17日发表的世界经济展望中，曾预测今年韩国经济将增长2.0%，在紧急戒严及弹劾政局的影响正式开始后，仍维持了相同预测。这一数字高于韩国政府的增长率预测值（1.8%）。坚挺的出口和民间消费、投资的缓慢恢复被认为是支撑这一增长率的因素。 不过，报告认为，韩国经济的不确定性仍然很高。如果政治不确定性持续，美国新政府政策变化正式开始，2%的增长率将出现困难。报告指出，全球半导体需求疲软、中国等韩国主要贸易伙伴的经济低迷也是今年韩国经济增长受到威胁的因素。报告还警告：“政治不确定性长期化会对投资和消费心理产生负面影响，还会扩大金融市场的变动性。” 有分析称，国际货币基金组织正在审慎关注韩国政局混乱对经济产生的影响。韩国政府相关人士表示：“国际货币基金组织的立场是，如果再出现一些经济相关数据，将在4月以后调整增长率预测值。” 此外，国际货币基金组织劝告韩国延续健全的财政基调，并表示：“如果下行风险成为现实，增长放缓，可以考虑对弱势群体的进一步财政支援。”

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