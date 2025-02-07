称骚乱人员为“爱国战士”的前部长，妄言“粉碎宪法法院”的次官级人士. February. 07, 2025 08:00. . 因涉嫌12月3日紧急戒严中从事内乱重要任务而被拘留并正在接受审判的前国防部长金龙显，称因首尔西部地方法院骚乱事件被拘留的嫌疑人为“西部地方法院60多分钟的爱国战士”，并分发了自己收到的领置金（在监者依法临时保管的金钱）。国家人权人员会常任委员金龙元在脸书上发帖称：“如果宪法法院违背主权者国民的意愿弹劾总统，国民应该敲碎宪法法院，消除它不留痕迹。” 否定被称为“民主主义最后堡垒”的司法部的暴力言行已经超过了限度。法院因为发布对“内乱首领”尹锡悦总统的拘捕令，遭到暴力践踏，担任国防部长的“内乱二号人物”却站出来为骚乱人员加油助威。这无异于助长第二、第三次暴力事件。而且主张破坏司法部两大轴心宪法法院的人物还堂而皇之地占据了国家人权委员会常任委员的位置。就连一名极右油管博主也在宣称“国民将席卷宪法法院”后又称“不是暴力占领”的意思后退一步，政府次官级人士却更胜一筹。 尹锡悦总统突如其来地宣布紧急戒严，动摇了大韩民国艰难积累的民主主义和三权分立的骨干。为了否定不利的选举结果，封锁在野党占多数的立法机构，动员了国家垄断的物理手段——军队。现在连审判破坏宪政行为的司法部也成了极端势力行使暴力的目标。如果超越对暴力的辩解、放任其拥护和向另一种暴力的煽动，我们的民主主义就会成为猖獗暴力的牺牲品。 尹总统是这一切混乱的中心。尹总统现在却说：“什么事情都没有发生……”把责任推卸给手下国防部长，甚至还推给军人。在审判现场，若无其事地否认自己责任的卑鄙的强词夺理和诡辩比比皆是，其周围的同僚们在“我是对的，对方是敌人”的二分法下，将各种阴谋论和无常识合理化。令人担心的是，随着这种不安分动向不断给恢复民主主义的司法程序带来伤痕、集结追随势力，是最终制造危险的不服事态的事先铺垫。

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