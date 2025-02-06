在韩国流通新型毒品“Rush”的20多岁外国人被捕…发布购买文章后，1分钟内得到回复称“2瓶35万韩元”. February. 06, 2025 07:50. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 韩国警方抓获了从海外走私新型毒品“Rush”的原材料并在国内制造、流通的20多岁外国男性。据悉，如果服用可能会引起昏迷或心脏病发作等副作用的Rush每瓶售价最高为30万韩元。 首尔江南警察署5日表示，以涉嫌违反毒品类管理相关法律，将多米尼加联邦国籍的男性A某（24岁)）拘留并移交给了检察机关。A某涉嫌在国内制作并直接销售临时毒品“Rush”，并向2名中间流通负责人等供货。临时毒品类是指，虽然不是毒品类，但误用或滥用时对身体有危险，因此以毒品类为准处理的物质。虽然Rush被认为是一种催情药，但可能会出现意识丧失、心脏病发作等副作用，因此在国内被指定为临时毒品类中的2类毒品。 A某在国内制造的Rush约为4升，可以吸入4000次左右。A某从去年9月开始在越南当地将Rush的原材料和化学药品伪装成化妆品，通过仁川机场走私入境。之后在首尔永登浦区藏身之所亲自制造，通过Telegram流通。A某以每瓶24万~30万韩元的价格出售Rush，并表示：“非常低廉，而且很常见。药店也有销售，不会让人上瘾。”警方表示，到目前为止已经销售了20多瓶，没收了尚未销售的3.42L。 在韩国国内，外籍毒品走私犯和这些人走私的毒品数量呈剧增趋势。据大检察厅去年发行的毒品类动向显示，国内流通的毒品类大部分是从海外走私的，2023年走私的毒品总量为637.87公斤，比前一年增加了约62.1%。外国人走私犯到2023年达到590人，是2019年（196人）的3倍以上。记者5日在Telegram上输入“Rush”后，出现了数十个销售频道。当向其中一人咨询购买时，仅1分钟就得到了答复，并得到了“2瓶35万韩元”、“没有副作用，心情变好了”等介绍。 调查机关警告说，临时毒品也会像毒品一样对人造成身体和精神上的危害，并受到刑事处罚。现行法律规定，仅持有临时毒品就处以5年以上有期徒刑或5000万韩元以下的罚款。警方相关人士表示：“即使在海外不属于非法的毒品类，进入国内制造、销售、持有、吸食毒品的行为也会受到刑事处罚”，“特别是谎称‘没有中毒性，不会受到处罚’，破坏国民日常生活的毒品犯罪将会受到严惩。”

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