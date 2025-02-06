物价再次上涨、消费冻结……汇率防波堤也在动摇. February. 06, 2025 07:49. . 1月份消费者物价回升到2%左右。受弹劾事态和强美元的影响，韩元对美元汇率上升（韩元贬值），原本趋于稳定的物价开始动摇。为了控制在1400韩元左右徘徊的汇率，政府介入其中，作为经济防波堤的外汇储备额跌至4年半以来的最低值。 从去年10月起停留在1%中前段的消费者物价同比涨幅，在实行紧急戒严的12月反弹到1.9%，上个月达到2.2%，5个月时间进入2%线以上。汇率和国际油价同时上涨，石油类上涨7.3%，收成不好的蔬菜也上涨了4.4%。 高物价与政局不稳交织在一起，使消费心理萎缩。去年零售额指数比前一年减少2.2%，是自2003年信用卡危机后21年来的最大跌幅。随着受到直接打击的个体户增加，没有职员独自工作的“独自老板”数量时隔6年减少。据说，其中大部分人因无法承担停业费用，锁上店铺门，开始送货。 问题是看不到摆脱这种危机的机会。由于特朗普政府的高关税政策，再次出现通货膨胀的忧虑增大，美联储停止了基准利率的下调。韩国银行也担心与美国的1.5个百分点的利率差距加大，导致外国资本流失，对于下调利率正在犹豫不决。因为要降低利率，汇率底线1500韩元就会岌岌可危，还要担心进口物价暴涨，而要维持利率，就是对内需停滞视而不见，陷入了进退两难的境地。 在这种情况下，汇率防御费用正在增加。虽然守住了政府防御线4000亿美元，但外汇储备在最近一个月内减少了46亿美元。这意味着政府投入了相应的美元。由于激化的关税战争，今年的出口和贸易收支很有可能恶化，预计填补减少的外汇储备也不容易。 在无法控制外部经济变数的情况下，只能依靠财政的作用。国民力量党和共同民主党虽然同意提前编制补充预算，但只追究对方的责任，提出各种条件，正在拖延时间。为了搞活内需市场，需要编制补充预算，吸引国内外企业投资，放宽限制为稳定汇率和物价做出贡献，但黄金时间正在无可奈何地流逝。

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