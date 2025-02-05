每天都是奇迹. February. 05, 2025 07:48. . “我给你讲个秘密吧？我们的相遇是个奇迹。”在徐宥敏导演的电影《不能说的秘密》中，贞雅（元真儿饰）在宥俊（都暻秀饰）的耳边窃窃私语。这听起来像是坠入爱河的恋人们开的一个普通的玩笑。实际上，“奇迹”一词已经成为了日常用语，甚至像惯用语一样使用。虽然意思是“超出常识的奇异和惊人的事情”，但我们在稍微出乎意料的事情上也会使用这个词。在这个世界上，奇迹般的事情不会那么轻易发生。 但这句台词中的“奇迹”就像玩笑一样一闪而过，对于看完电影后出来的观众来说，这无疑是一种沉重的余韵。因为那是真正的奇迹。因为无论如何都无法见面的两人讲述着互相爱着，超越壁垒最终相遇的“奇迹”。因此，在得知贞雅“无法说出口”的秘密是奇迹般的事情后，观众们心里很不是滋味。 《不能说的秘密》改编自2008年制作的同名台湾电影。翻拍了由顶级明星周杰伦执导和主演，在亚洲大受欢迎的作品。这部作品对于在韩国国内翻拍的《想见你》、《听说》等台湾爱情剧的狂热粉丝来说，无疑是一件喜出望外的作品。青涩的青春令人心动的罗曼史，刺激钢琴感性的音乐，再加上奇迹般的幻想，描绘了戏剧性的与众不同的罗曼史。 借助青春男女的幻想罗曼史，这部作品讲述了与在一起的某个人度过的每天其实都是奇迹般的事情。因为太日常而忘记珍贵的人就在我们周围的情况比比皆是。希望今年能体验和感受更多的奇迹般的相遇。 “我们的相遇是个奇迹。”—徐宥敏《不能说的秘密》

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