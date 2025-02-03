没有同盟也没有友邦的“史上最愚蠢贸易战争”和韩国. February. 03, 2025 09:03. . “来自特朗普的关税炸弹”最终爆炸了。美国总统特朗普1日签署行政命令，从美国东部时间4日午夜开始对加拿大和墨西哥征收25%的普遍关税，对中国追加征收10%的普遍关税。加拿大和墨西哥立即宣布对美国产品征收“报复关税”，中国表示将向世界贸易组织起诉美国。美国《华尔街日报》在社论中评价说：“这是历史上最愚蠢的贸易战争。” 美国此举不仅对战略竞争对手中国，而且也向邻国同盟国投下了关税炸弹，令人震惊。美国对欧盟也预告征收关税等，战线将扩大。在安保、经济领域，美国的核心同盟和友邦韩国也很难摆脱射程圈。美国已经点名韩国家电产品、半导体等，正在关税施压。 从历史上看，贸易战的结果是没有胜者的共同灭亡。1930年美国制定的《斯穆特-霍利关税法》引发了各国上调关税的竞争，使大萧条进一步恶化。世界贸易减少了三分之一，世界经济规模萎缩了15%。20世纪60年代美欧鸡肉关税战、80年代美日贸易冲突、特朗普首届政府时期美中贸易战，都给全球经济造成严重伤害，包括物价上涨、供应链受损、就业损失等。最大的受害者是全世界消费者。 贸易依赖度高的韩国必然会受到特别严重的打击。由于此次关税措施，预计在墨西哥设有北美生产基地的韩国大企业将遭受直接损失。如果今后关税扩大到韩国产产品，根据目前韩美自贸协定适用零关税的半导体、汽车等主要出口产品将在美国市场遭受直接打击。如果因对华关税导致中国出口放缓，韩国对中国的中间材料出口就会减少。对外经济政策研究院预测，最坏的情况是，韩国出口最多将减少448亿美元（约65万亿韩元）。 在关税冲击尚未到来的情况下，上个月韩国出口比一年前减少10.3%，时隔1年零4个月重新回到减少趋势。在韩国经济实力脆弱的情况下，贸易战争的冲击可能会对韩国经济造成致命伤。政府、国会、企业要彻底应对，齐心协力说服美国，进行国际合作等。现在不是埋头于政治矛盾和政治斗争的时候。有可能吞噬韩国的巨大台风即将来临。

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