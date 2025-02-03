釜山航空客机灭火过程中出动“无人破坏防水车”. February. 03, 2025 09:01. by 釜山=金华英记者、吴承俊记者 run@donga.com. 据悉，在釜山金海机场发生的釜山航空客机火灾事故中，特殊消防灭火装备“无人破坏防水车”迅速扑灭火灾，避免了大型惨案的发生。 上月28日晚10时15分左右，在金海机场准备起飞的釜山航空客机发生火灾，经过1小时16分钟后火势被扑灭。当时发生火灾的飞机机翼上装有16吨航空油，机场风速为每秒7米，稍有不慎就会发生大型爆炸。 据悉，能够在早期对火情进行镇压得益于金海机场去年引进的无人破坏防水车。机身外部是坚硬的金属材质，即使从地面用消防水管射水，消防用水也很难到达起火地点内部。无人破坏防水车是在地面20米高的起重机（吊车）上有铁团形态的破坏器和喷嘴的车辆。客机起火当时，该破坏器会砸穿机身外部，旁边的喷嘴向机身内部喷出强烈的水柱，为初期镇压做出了贡献。消防本部相关人士解释说：“破坏器可以穿透16厘米的混凝土砌块和0.4厘米的铁板。”该设备在釜山有两台。这是为了应对夹心板工厂较多的产业园区地区火灾而引进的。负责金海机场的江西消防署去年3月引进了1辆无人破坏防水车。 另一方面，有人提出记录事故情况的黑匣子有可能是没有内容的“空盒子”。国土交通部航空铁道事故调查委员会（简称事调委）的相关人士表示：“火灾当时还没有完全启动，所以黑匣子可能没有供电。”但是，语音记录装置（CVR）上有可能留下记录，因此联合鉴定的重要性增大。事调委将于3日在事故现场与消防、警察、法国司调委等一起进行现场鉴定。

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