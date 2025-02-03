李刚仁在法甲联赛上首次达成两位数攻击点. February. 03, 2025 09:01. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 李刚仁（24岁•巴黎圣日耳曼•PSG）在法国足球甲级联赛上首次创造了单赛季两位数攻击点（进球或助攻）的记录。 PSG队所在的李刚仁在2日举行的与布雷斯特队的2024~2025赛季法甲客场比赛中，作为右中场首发出场。李刚仁在PSG队以2比1领先的下半场第17分钟帮助队友乌斯曼•登贝莱攻入一球。李刚仁在禁区内以梦幻般的转身动作摆脱防守后将皮球传给了登贝莱，后者右脚射门破门得分。 在本赛季法甲联赛中，李刚仁贡献了4次助攻，加上6粒进球，共取得了10个攻击点。2023年7月身披PSG队服的李刚仁，时隔两个赛季首次达成了法甲两位数的攻击点。李刚仁上赛季在法甲联赛中攻入3球，助攻4次。 PSG凭借上演帽子戏法的登贝莱的出色表现，以5比2击败了布雷斯特队。本赛季法甲联赛开赛以来，PSG在18支球队中率先登上50分（15胜5平）的高地，一直保持着20场不败的战绩。 另一方面，上月30日，从英格兰足球超级联赛（EPL•第1级）托特纳姆热刺队租借转会到英冠联赛（第2级）女王公园巡游者队（QPR）的梁民革（19岁）迎来了英格兰职业足球的首场比赛。梁民革在当天举行的与米尔沃尔的英冠联赛客场比赛中，在下半场第31分钟替补上场。虽然梁民革贡献一次射门，表现活跃，但由于出场时间太短，没能贡献攻击点。QPR最终以1比2输给了米尔沃尔。截至2日，QPR排名联赛第14位（积38分•9胜11平10负）。米尔沃尔队排名第13位（积40分）。

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