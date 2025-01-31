务安济州航空惨案发生一个月后…金海釜山航空客机发生火灾. January. 31, 2025 07:31. by 釜山=姜成明记者、李祝福记者 smkang@donga.com. 28日，在金海国际机场准备起飞的飞往香港的釜山航空客机发生火灾。169名乘客等176人全部通过紧急滑梯逃生，虽然没有死亡，但有7人受伤。在夺走179人生命的务安济州航空客机惨案发生不到30天后，再次出现航空安全事故，使市民对飞机安全的不安感越来越大。 据釜山消防灾难本部透露，当天下午10时15分左右，在金海机场停机坪上，搭载169名乘客、1名维修师、6名乘务员等共176人准备起飞的飞往香港的釜山航空客机BX391航班尾部起火。飞机内部左后方行李架（overhead bin）内的行李发出“嗒嗒嗒”的声音后冒出浓烟，火花从行李架缝隙中坠落，浓烟扩散到了机舱前部。乘客和乘务员在强行打开2个紧急出口门后，利用滑梯全部逃生。在躲避过程中有7人受了伤。 消防当局在晚上10时38分发布了应对第一阶段命令，投入138人扑灭火灾。消防队员们为了阻止向飞机机翼蔓延的火势，设置了防御线，投入了13台水泵车等68台装备，在1小时16分钟后的11时31分，在飞机上端部分烧掉后火势被完全扑灭。消防相关人士表示：“从在机舱后方厨房等待的乘务员报警说关闭的行李架内部出现烟雾和火花来看，推测是行李架内部的特定物体发生了火灾。” 充电宝等电子设备被认为是最有可能的火灾原因。国土交通部航空铁路事故调查委员会（简称事调委）30日与釜山警察厅、釜山消防灾难本部、国立科学调查研究院等一起投入了现场联合鉴定准备。机体制造公司空中客车公司的6名负责人和法国航空事故调查委员会（BEA）的4名负责人当天也抵达现场，共享了现状。事调委为了查明事故原因，计划分析前一天从现场回收的黑匣子语音记录装置（CVR）和飞行记录装置（FDR）。

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