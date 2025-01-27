数字打造的特朗普生意世界观. January. 27, 2025 07:13. . “我不是要10美元。甚至不是五美元。请只给我两美元。” 从去年8月到11月的约3个月里，几乎每天，有时一天两次，记者会收到包含上述内容的短信。发信人的名字是唐纳德·特朗普。这是为了采访大选而在特朗普团队登记联系方式后发生的事情。要求的金额每天都不一样。12美元、9美元、14美元……某一天，我收到了“你应该给我5美元的5个理由”等颇有逻辑（?）的信息。虽说捐赠在美国是家常便饭，但想要成为总统的人每天都执着地发出“给我钱”的信息，还真是“文化冲击”。从哈里斯团队则从来没有收到过这样的短信。 对于特朗普来说，就任仪式也是“生意”。美国总统就任仪式中，只有正式活动用政府资金举办，相当于附带活动的舞会等则由当选人主管的就任委员会确保捐款进行准备。在此次就职仪式上，特朗普向100万美元捐赠者报出有权出席本人晚宴等各种“特殊待遇”，筹集了历史最高金额1.7亿美元。这比拜登总统和奥巴马总统就职捐款的总和还要多。 特朗普对金钱的渴望并未就此停止。特朗普最近发行了以自己和妻子名字命名的虚拟货币“特朗普币”和“梅拉尼亚币”。有报道称，虽然连虚拟货币业界都出现了“哪能这样”的利害冲突争议，但不管怎样，就像字面意思一样，特朗普一夜之间就拥有了数百亿美元的市场，仅第一天交易手续费就赚了5800万美元。 根据《TikTok禁止法》，对于面临停止在美国事业的命运的华裔平台TikTok，特朗普也试图进行“交易”。他说，“如果把一半股份交给美国，就会批准其事业”。这就是为什么在说明特朗普总统时，不能漏掉“交易性（transactional）”一词。 他有大钱，但赚小钱也不马虎。他卖帽子卖日历，甚至卖圣经。题为《上帝啊，祝福美国吧》的圣经售价为59.99美元，但带有签名的限量版售价为1000美元。这些举止，让人感受到“能做的都做，能赚的都赚”的意志。 特朗普拥有用数字看待全世界的“商业世界观”，其特征在外交和贸易政策上也如实地体现出来。他在就任之前就向巴拿马要求，“以前我们修建的巴拿马运河中如果想骗取美国船只的钱，就重新把巴拿马运河拿出来”；对加拿大说，“如果成为美国第51个州，就没有关税”；对格陵兰说，“我给钱，把格陵兰卖给我吧！”对于所有决定都以“钱”为中心的他来说，也许品位、廉耻、礼仪、尊重等只有“0韩元”的价值。 这样的一个人会要求韩国进行怎样的交易呢？特朗普在就任当天指示政府，“在4月1日之前调查美国的贸易逆差原因，重新讨论现有的贸易协定”。韩国在对美贸易中也有顺差，因此一到春天，不管以何种方式，飞来“账单”的可能性很高。 虽然韩国政治糟糕得一塌糊涂，但希望在外交和通商领域，能在“数字”确定之前，动员所有力量掌握事前情报，采取先发制人的应对措施。剩下的时间是60天。如果想与只讲究“予和取”心态进行世界上最强有力的商务外交的特朗普打交道，韩国也必须以彻底的商务心态，摆明“已给的”和“要给的”，展开缜密的协商。

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