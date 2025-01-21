“队长”孙兴慜状态低迷，托特纳姆热刺队吞下联赛三连败. January. 21, 2025 08:22. by 金正勋记者 hun@donga.com. “好像只剩下空壳了。” 正如英国日刊《Express》的恶评一样，效力英格兰足球超级联赛（EPL）第10年的孙兴慜（33岁•托特纳姆热刺队）正在度过艰难的新年。托特纳姆热刺队也陷入了担心降级的境地。 托特纳姆热刺队在20日结束的2024~2025赛季英超联赛第22轮客场比赛中以2比3负于埃弗顿队。至此，托特纳姆热刺队在英超比赛中遭遇三连败。这是球队在英超连续6场比赛（1平5负）无胜绩。在最近10场比赛中只取得1胜的托特纳姆热刺队以7胜3平12负（积24分）的成绩排名下滑至积分榜第15位。 英超有20支球队参加本赛季比赛，最终排名在第18位到第20位的球队，必须在英格兰足球联赛（EFL）冠军联赛（二级联赛）中度过下个赛季。托特纳姆热刺队目前以8分优势领先排名第18位的伊普斯维奇队（积16分）。根据今后三场比赛的结果，排名可能会发生变化。 自孙兴慜首次加盟球队的2015~2016赛季以来，托特纳姆热刺队从未跌出联赛前10名。在此之前，2022~2023赛季的第8名是最差成绩。托特纳姆热刺队上一次取得两位数的排名是2007~2008赛季的第11位。 “队长”孙兴慜也难辞其咎。孙兴慜当天虽然打满全场，但未能取得进球。《足球伦敦》报道说：“孙兴慜在初期获得了两次机会。但第一次在禁区内犹豫不决，没能把握住机会，第二次机会因射门乏力，将球送给了对方门将。除此之外，几乎没有做出任何贡献。”孙兴慜在本赛季的19场英超比赛中攻入6球、助攻6次。

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