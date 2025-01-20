示威者砸毁2辆公调处车辆，威胁职员……警察42人受伤，7人重伤. January. 20, 2025 08:25. by 李秀莲记者 lotus@donga.com. 19日，首尔西部地方法院，支持尹锡悦总统的示威者展开“闯入法院”行动，导致警察受伤，高级公职者犯罪调查处（公调处）车辆受损。部分公调处调查官的衣服被撕破并遭到殴打。 据警察厅透露，18日、19日两天，在法院周边示威和闯入法院事件过程中，警察机动队员等42名警察受伤，7名警察受了重伤。公调处车辆和调查官也遭受了损失。18日晚8时左右，结束拘捕令实质审查后，离开法院的2辆公调处车辆被示威者们包围。示威者们在车前挡风玻璃上贴上了写有“弹劾无效，拘留李在明”等字样的牌子，粗暴地摇晃着车身，高喊“解散公调处”。示威者们用太极旗棒等砸碎了公调处车辆的玻璃窗，给轮胎爆了胎。 据悉，公调处虽然向警方寻求协助，但出动现场的警察当时也被示威者们殴打受伤。公调处表示：“公调处检察官等人员乘坐的两辆汽车在示威队的阻止下，车辆受损，公调处人员受到威胁。将以对上述行为的采证资料为基础，要求警方进行强有力的处罚。” 公调处对此次事件表示遗憾。公调处相关人士19日批评示威者们，“这是不通过司法系统解决、否定法治的行为”，并将讨论对公调处调查团队人员的人身保护问题。18日，消防当局共接到了41起有关闯入法院的受伤报告。其中12人被送往医院，其余的人拒绝送医或离开了现场。 有人指出，此次事件是公共权力被群众践踏的史无前例的事例。此前，示威者们虽然对司法部的判决或决定有过不满或批评，但没有直接行使暴力和武力的事例。也有观察人士认为，警方实际上也有多人受伤，因此对参与者的调查和处罚不可避免。

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