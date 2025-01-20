上月“休息”的青年达41万人，1年内激增12%. January. 20, 2025 08:25. by 世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com. 据调查，由于经济萧条长期化，加上紧急戒严和弹劾政局，去年年末没有工作也不参加求职活动，“休息”的青年较去年激增。随着雇佣寒流的延长，刮起“暖风”的老人工作岗位市场也急剧萎缩。 据统计厅国家统计门户网站（KOSIS）19日透露，去年12月15~29岁的青年层“休息”人口为41.1万人。与1年前（36.6万人）相比，增加了12.3%。在雇佣市场上，青年层的萧条正在长期化。按月来看，从去年5月开始连续8个月青年层休息人口较去年有所增加。 据分析，由于经济萧条长期化，在雇佣寒流持续的情况下，因去年发生的紧急戒严事态、务安济州航空惨案等，“年末特需”的消失也对去年年末的雇佣指标产生了负面影响。 就连此前情况不错的老人工作岗位市场也在萎缩。据统计厅雇佣动向微型数据，去年60岁以上的求职断念者为10.6681万人，比前一年增加了1.8698万人（21.3%）。老年人求职断念者的规模随着新冠病毒疫情带来的冲击的减弱和政府对老年人工作岗位的供应增加，从2021年（15.6377万人）到2023年（8.7983万人）持续减少，但去年再次转为增加趋势。 求职断念者是在非经济活动人口中，虽然希望就业，可以就业，但是担心找不到工资水平等符合条件的工作岗位，所以放弃就业的求职经验者。对于老人放弃求职的理由，回答“以前找过，但是没找到合适的工作”的人最多，达4.1944万人（39.3%）。

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