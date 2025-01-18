澳网公开赛10多岁年轻人的“叛乱”，勒纳•钱五盘大战力克梅德韦杰夫. January. 18, 2025 07:41. by 金正勋记者 hun@donga.com. 2005年12月出生的新锐勒纳•钱（世界排名第121位•美国）在澳大利亚网球公开赛上击败了世界排名第5位的丹尼尔•梅德韦杰夫（俄罗斯），爆出了大冷门。 16日，勒纳•钱在澳大利亚墨尔本举行的澳大利亚公开赛男单第二轮比赛中，经过4小时48分钟的激战，以3比2（6-3、7-6、6-7、1-6、7-6）战胜了梅德韦杰夫。拿下第1、2盘的勒纳•钱虽然输掉了第3、4盘，但在第5盘经历抢七大战后取得了胜利。 越南裔美国人勒纳•钱在2023年澳大利亚公开赛青少年组和美国公开赛青少年组中进入决赛等，是在青少年舞台上崭露头角的选手。但是在本次大赛之前，他在成人大满贯赛场上连一场胜利都没有取得。勒纳•钱从2022年开始的3年间，在大满贯赛比赛中唯一进入正赛的是美国公开赛，但均在第一轮就早早被淘汰出局。在此次大赛上，面对卡米洛•乌戈•卡拉贝利（第94位•阿根廷）取得首场胜利的他，还战胜了在澳大利亚公开赛上获得3次亚军的梅德韦杰夫。 在本次大赛上，“10多岁旋风”尤为猛烈。在勒纳•钱之前，2006年出生的若昂•丰塞卡（第112位•巴西）在第一轮比赛中战胜了安德烈•卢布列夫（第9位•俄罗斯），同岁的雅库普•门希克（第48位•捷克）在第二轮比赛中战胜了卡斯佩尔•鲁德（第6位•挪威）。勒纳•钱说：“看到同为10多岁的丰塞卡和门希克的胜利，受到了很大的鼓舞。在球场上享受的同时，也想看看我能做什么。”

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