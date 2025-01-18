尹锡悦站在了现任总统首次被拘捕的十字路口. January. 18, 2025 07:41. by 許桐準 hungry@donga.com. 高级公职人员犯罪调查处（公调处）17日申请对因宣布12月3日紧急戒严而涉嫌内乱头目的尹锡悦总统的拘捕令。这是尹锡悦宣布紧急戒严45天后，也是法院发布首次逮捕令17天之后。尹锡悦继宪政史上首次以现任总统身份被捕后，又面临拘捕前接受嫌疑人审问（拘捕令实质审查）的不名誉。 公调处当天以涉嫌内乱头目及滥用职权妨碍行使权利为由，申请了对尹锡悦的拘捕令。公调处在申请拘捕令之前的上午10点通报尹锡悦接受调查，但尹锡悦再次未予回应。尹锡悦15日被押送到公调处后，在首次嫌疑人调查中说明戒严正当性后，一直拒绝所有陈述；16日则以健康为由拒绝接受调查。由此，公调处认为没有必要进一步调查，没有进一步要求尹锡悦接受调查，申请了拘捕令。 尹锡悦涉嫌宣布非法紧急戒严、动员军队和警察封锁国会等。尹锡悦方面则针对共同民主党滥发国务委员等公职人员弹劾诉讼、削减主要预算等问题声称：“是以高度的政治行为宣布了紧急戒严。不是司法部的审查对象。”但公调处认为，这不属于宪法上宣布戒严的条件“战时事变或相应的国家紧急状态”等。 公调处表示，已拿到了检方掌握的军方和国情院相关人士陈述的调查记录，其中包括尹锡悦指示“即使开枪也要破门而入，把议员们拉出来”“把（国民力量党前代表韩东勋、共同民主党代表李在明、国会议长禹元植等人）全部抓起来、全部收拾掉！”。 对尹锡悦的拘捕令实质审查最早将于18日举行。据悉，尹锡悦是否亲自出席拘捕令实质审问尚未决定。法律界认为，尹锡悦拒绝接受逮捕令执行和嫌疑人调查，因此法院下达拘捕令的可能性很大。公调处计划，如果掌控尹锡悦本人，将在25日前后结束调查，并将案件移交给检察厅特别调查本部（本部长朴世铉，首尔高等检察厅检察长）。

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