宪法法院驳回尹锡悦方面提出的“法官回避-统一指定日期异议申请”. January. 15, 2025 08:25. by 金自炫记者、孙俊英记者 zion37@donga.com、hand@donga.com. 宪法法院14日开始审理尹锡悦总统弹劾案的首次正式辩论，但因总统缺席而在3分多钟后结束。围绕戒严违宪性等主要争论点的攻防战有望在16日下午2点的第二次辩论中进行。 14日下午2时，在首尔钟路区宪法法院大审判庭举行的尹锡悦弹劾案审理首次正式辩论期间，担任审判长的宪法法院代理院长文炯培表示，“今天被请求人没有出席，根据宪法法院法第52条第1款不进行辩论”，在开庭3分钟后结束了审理。文炯培还说：“下次辩论即使当事人不出席，辩论程序也会进行。” 文炯培提到的宪法法院法条款规定，如果当事人不出席辩论，可以重新确定日期，但如果二次日期也不出席，可以以当事人不出席的状态进行审理。当天的审判庭只有国会方面的上诉委员团和代理人团、尹锡悦方面的代理人团出席。尹锡悦以警方和高级公职人员犯罪调查处（公调处）试图执行逮捕令导致的人身安全担忧等为由，没有出席。 宪法法院在辩论开始前驳回了尹锡悦方面前一天提出的“申请郑桂先法官回避”。文炯培表示：“这是除（郑桂先）本人外七人的一致意见。”尹锡悦方面提出，郑桂先的丈夫是公益人权法财团‘共感’的律师，而相关法人理事长是国会弹劾诉讼代理人团的共同代表、前宪法法院法官金二洙，因此不能接受公正的审判。宪法法院没有表明驳回回避申请的理由，但法律界从一开始就指出：“这是无须驳回理由的拖延时间。” 宪法法院还断然拒绝了尹锡悦方面的异议申请，即统一指定五次辩论日期违反了刑事诉讼规则等。文炯培强调：“（指定辩论日期）是根据《宪法法院法》第30条第2项、《宪法法院审判规则》第21条第1项制定的，没有适用刑事诉讼规则。因为这里是宪法法院，不是刑事法庭。”

한국어