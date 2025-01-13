“热刺老搭档”孙兴慜和凯恩挑战个人职业生涯首个冠军. January. 13, 2025 08:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 曾是英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队老搭档的哈里•凯恩（32岁•拜仁慕尼黑）和孙兴慜（33岁•托特纳姆热刺队）今年能否在各自效力的球队实现职业生涯首个冠军梦，备受关注。 凯恩和孙兴慜从2015~2016赛季开始连续8个赛季在托特纳姆热刺队同吃一锅饭。 在此期间，两人合作攻入了EPL历史最多的47球（凯恩23球、孙兴慜24球）。但是，热刺青年队出身的凯恩和经过德甲联赛于2015年加盟托特纳姆热刺队的孙兴慜尚未在职业舞台上捧起过冠军奖杯。在两人合作带领托特纳姆热刺队时期，球队曾在2018~2019赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛、2020~2021赛季英联杯上进入决赛，但均仅获得亚军。 在英超联赛中曾三次成为射手王的凯恩为了捧起冠军奖杯，于2023年8月转会到了德甲最强球队拜仁慕尼黑。拜仁队是德甲联赛历史上夺冠次数最多的球队（32次）。但是拜仁在凯恩加入的上赛季德甲联赛中仅排在第3位，未能实现德甲12连冠。拜仁在UEFA冠军联赛、德国足协（DFB）杯等比赛中也未能夺冠，以无冠结束了上赛季。孙兴慜的托特纳姆热刺队上赛季仅排在英超联赛第5位，在各项赛事中都未能夺冠。 本赛季，凯恩和孙兴慜再次向职业生涯首个冠军发起挑战。拜仁队在12日举行的德甲联赛第16轮客场挑战门兴格拉德巴赫队的比赛中，以1比0获胜。取得今年首场德甲比赛胜利的拜仁队截至12日积39分（12胜3平1负），领先排在第2位的勒沃库森队（积35分•10胜5平1负）4分。凯恩在与门兴格拉德巴赫队的比赛中，在下半场第23分钟凭借点球攻入了制胜一球。慕尼黑中后卫金玟哉（29岁）也打满全场，为球队的胜利助了一臂之力。过去效力于拜仁队的中场球员哈维•马丁内斯（37岁•西班牙）最近在接受德国媒体采访时表示：“希望凯恩这次一定要带领球队获得联赛冠军，摆脱在即将夺冠之际屡遭挫折的诅咒。” 托特纳姆热刺队在9日举行的英联杯半决赛首回合主场比赛中，以1比0战胜了劲旅利物浦队。托特纳姆热刺队自2008年夺得该大赛冠军后，时隔17年再次向总冠军发起冲击。本赛季利物浦在英超联赛中排名第一，托特纳姆热刺队排名第12位。托特纳姆热刺队将于下月7日客场挑战利物浦队。孙兴慜最近在英联杯半决赛前与托特纳姆热刺队的合同延长了1年，并表示，“（延长合同）能够再次帮助托特纳姆热刺队，感到非常荣幸。为了不让球迷们失望，我会更加努力。”托特纳姆热刺队主教练安吉•波斯特科格鲁就与球队同行的孙兴慜表示：“（今后）孙兴慜的目标是将他在托特纳姆热刺队的经历与冠军奖杯一起结束。”

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