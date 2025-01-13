冲撞前“消失的4分钟”，无法写入黑匣子. January. 13, 2025 08:42. by 李祝福记者 bless@donga.com. 据调查，设置在务安济州航空惨案客机的黑匣子在碰撞约4分钟前就停止了工作。最紧迫的瞬间，飞行员的对话、事故飞机的速度、高度等飞行记录都没有保存。特别是，事故飞机在电力供应中断（shutdown）的情况下，也没有可以向黑匣子提供电源的电力辅助装置。随着失事飞机最后4分钟记录消失，人们开始担心事故原因的查明会不会变得困难。 国土交通部航空铁路事故调查委员会11日表示：“在美国华盛顿的交通安全委员会（NTSB）上，在调查委员会的调查官在场下对资料进行分析的结果显示，在发生碰撞之前的4分钟内，语音记录装置（CVR）和飞行资料记录装置（FDR）没有启动”，“计划掌握两个黑匣子（CVR•FDR）全部停止的原因。” 随着黑匣子停止运转得到确认，事故飞机处于电力供应中断状态的可能性正在增大。发动机全部停止运转，导致飞机供电中断。因此，有必要查明与鸟群的冲突是否引发了停机。 专家们认为，事故飞机上并没有黑匣子专用电力辅助装置，这一点令人遗憾。2018年以后引进到韩国的飞机上，必须安装即使在关闭的情况下也能向黑匣子提供电力的电力辅助装置。但是事故飞机是在2017年引进的，不适用该规定。经确认，目前在韩国运行的与失事飞机相同的机型（波音737-800）中，每2架中就有1架没有黑匣子专用电力辅助装置。韩国航空大学飞行教育院长金仁圭（音）建议道：“现在才发现，如果不发生事故就不会暴露的事实”，“即使不是适用规定的对象，航空公司也应该自行努力确保安全。”

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