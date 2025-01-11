岁月无常，传奇投手舒尔泽-克肖也开始走上漫漫求职路. January. 11, 2025 07:34. by 姜泓求 windup@donga.com. 岁月不饶人。2010年代支配美国职业棒球大联盟（MLB）的投手马克斯•舒尔泽（41岁）和克莱顿•克肖（37岁）在自由签约选手（FA）市场上很难找到新的球队。虽然两位选手都是3次获得赛扬奖的名人堂热门候选人，但今年会穿什么样的队服还是未知数。 最大的原因是成绩大不如前。2013~2018年连续6个赛季打满200局以上的舒尔泽，去年受腰部手术等影响，在9场比赛中仅取得2胜4负、平均责任失分3.95的成绩。据悉，留在原所属球队得克萨斯骑警队的可能性较低的情况下，亚特兰大勇士、多伦多蓝鸟等球队对引进他表现出浓厚的兴趣。 关键是合同规模。同样获得3次赛扬奖的老牌投手贾斯汀•伯伦德（42岁）8日与旧金山巨人队签订了1年1500万美元（约220亿韩元）的FA合同，预计这将成为参考。比舒尔泽大一岁的伯伦德在上个赛季共参加了17场比赛（5胜6负、平均责任失分5.48）。 洛杉矶道奇队的象征性左手投手克肖则更倾向于留在球队。克肖去年因肩膀疼痛等原因，留下了2008年出道以来最差的成绩（7场比赛2胜2负、平均责任失分4.50）。也没有入选世界大赛大名单。考虑到他是特许经营明星，预计会与球队达成协议，但目前道奇队似乎把焦点放在了引进宣布进军美国的日本投手佐佐木朗希（24岁）身上。克肖之后被评价为道奇队王牌投手的沃克•比勒（31岁）也在去年12月以FA身份转会到了波士顿红袜队。如果留守协商失败，克肖有可能转会到故乡球队得克萨斯或休斯敦队。

한국어