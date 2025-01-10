1月6日暴徒和反弹劾示威者……韩美惊险的平行线. January. 10, 2025 08:45. . 有人提出，美国当选总统特朗普的口号“MAGA（Make America Great Again，让美国再次伟大）”的鼻祖是二战时期领导意大利的法西斯领导人墨索里尼。一般来说，美国前总统里根在1980年大选中首次提出“MAGA”，但更早提出“MAG”的是墨索里尼。 1927年，墨索里尼参加了福克斯电影公司（巧合的是，这是目前特朗普“最爱”电视台福克斯新闻的前身）的新闻节目。那是为了鼓励当时意大利出身移民美国人士而发表的演讲。 “我知道，这里有很多代表美国的诚实的美国国民和为让美国变得伟大（Make America Great）而努力的意大利同胞。”在美国《华盛顿邮报》2016年公开的黑白视频中，墨索里尼用掺杂着强烈意大利口音的英语鼓励为建设美国做出贡献的本国移民。 10多年后，在德国，希特勒给“MAGA”变了调，声称“必须创造让德国再次伟大的新理念”。当然，“MAGA”对墨索里尼和希特勒来说并不是代表性口号。但从历史上最具象征性的两名法西斯分子口中说出的话，以连最亲近的亲信都指责为“法西斯”的特朗普为首在全世界广为传播，给人一种奇妙的既视感。 韩国也不例外。4年前华盛顿不服大选结果的示威者高喊的口号“停止偷窃”和星条旗现在充斥着汉南洞总统官邸前。看到连日来激烈的反对弹劾示威，英国《卫报》认为：“韩国社会周边的这个集团正在吸收美国右派的选举欺诈主张。”美国《纽约时报》还报道说，示威队伍是“韩国版的MAGA”。 2021年1月6日引发冲击国会暴动的美国特朗普支持者和韩国反对弹劾的示威者之间存在大大小小的差异。相比1月6日示威者是特朗普的铁杆粉丝，韩国反对弹劾的示威者更接近于支持尹锡悦总统所强调的“从北左派国家倒闭”论势力，而不是支持尹锡悦个人。 但更值得关注的是两个集团的共性。双方都过度依赖社交媒体，信奉选举欺诈的主张，还经常使用铲除、处决、死刑等极端词语。都拥护权威主义领导人和回归自认为伟大的过去。 很多人认为，等到宪法法院的弹劾审判结果出来，现在的矛盾和混乱无论以何种形式都会得到解决。但也不能排除“赞成弹劾”时反弹劾势力引起巨大混乱的可能性。因为“韩国版MAGA”可能会发生“韩国版1月6日事件”。2020年美国大选失败后，特朗普表示，“1月6日会很有意思”，点燃了暴力事件。在目前情况下，尹锡悦必须与特朗普产生决定性区别的就是这一点。

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