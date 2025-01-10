朝野应就“三方推荐内乱特检”达成协议，整理调查混乱局面. January. 10, 2025 08:45. . 共同民主党昨天再次提出了内乱特检法案。重新提议的法案规定，两名特检候选人全部由大法院院长推荐。也没了包括在野党对大法院院长推荐的候选人不满意的话可以要求再推荐的否决权。 共同民主党起初提议并通过的法案规定，特检候选人全部由在野党推荐。代行总统职权的崔相穆因含有违宪的毒条款而行使了否决权，在国会再议时以比法定通过人数200票差2票而被否决。现在最具争议的毒条款已经消失，国民力量党也应该协助通过。另外，还存在可能导致调查或泄露调查机密的条款。但就调查范围和特检时限问题，不能拖延。如果特检候选人推荐成为“大法院院长推荐”，再次提交国会再议时，预计不足的2票将很容易克服。 内乱调查权因文在寅政府调整检警调查权而移交给了警方。但检方以调查滥用职权为借口跳将进来，调查国防部长和军队首脑部，走在了前面。拥有内乱调查权的警察只调查了行政安全部长和警方负责人。此后，高级公务人员犯罪调查处（公调处）向检方和警方启动了移交权，但公调处也没有内乱调查权，而是以“与滥用职权相关”接手内乱调查，因此争议不断。 从一开始便有人提出有必要进行包括警察在内的联合调查。检察机关在进行相当程度的调查后，才向警方提议进行联合调查，遭到了警方的拒绝。公调处向检方和警方行使移交权，提议进行联合调查，也只有警方答应。实际上，没有内乱调查权的检察机关只移交了对尹锡悦总统的调查部分，保留了对其他相关人士的调查。面对内乱这一重大事态，三个调查机关没有合作查明犯罪真相，反而是致力于维护自己组织的地位。 如果启动内乱特检，对检察机关和公调处内乱调查权的争议和对拥有内乱调查权却无法主导调查的警察的忧虑将同时消除。无论哪个机关进行调查，起诉都只能由检察机关进行，如果进行特检，也可以避开检察机关起诉检察机关出身总统时带来的疑惑。只是担心随着调查机关的竞争，急速推进的调查会不会因实行特检而推迟结束。即使特检法得以通过，特检出台也需要个把月时间。为了迅速启动特检，朝野首先要迅速达成协议。

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