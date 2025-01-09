“保障4倍收益”猛吞57亿韩元养老资金的犯罪团伙被抓获. January. 09, 2025 08:02. by 釜山=金华英记者 run@donga.com. 以老人为对象，谎称投资赌博网站最多返还4倍收益，骗取养老资金的犯罪团伙被抓获。 釜山警察厅刑事机动队8日表示，以违反特定经济犯罪加重处罚等相关法律的嫌疑，拘留并移交了40多岁总负责人A某和招募负责人50多岁女性B某、70多岁女性C某。 从2021年7月开始到2023年6月为止，A某一伙人在釜山某写字楼设立办公室，吸引了60岁以上的高龄者，在海外赌博网站上玩百家乐等游戏，展现了赢钱的面貌。他们表示：“代理参与赌博赢钱。如果委托投资，将保障本金，并给予100%至400%的收益。” 如果介绍其他投资者，就会说“将投资金额的3~5%作为介绍费返给他们”，吸引更多的受害者后，把从后排投资者那里得到的钱作为收益金给前排投资者，以多阶段的方式让投资者看起来有收益。受害者在诈骗初期获得的收益比投资金多，于是投资了更多的钱，损失金额就会随之增大。一位60多岁的女性甚至损失了10亿韩元之多。年龄最大的受害者是一名74岁的女性。 通过这种方式，A某一伙人从49人处共收取57亿韩元后，以生活费和娱乐费挥霍一空。警方相关人士表示：“对于保障高收益的投资劝告，必须无条件怀疑。”

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