总统警卫处长拒绝警方的第二次传唤…警方考虑对“阻止逮捕尹”的警卫处干部全员立案. January. 08, 2025 08:19. by 崔元英记者、金敏智记者 o0@donga.com. 因阻止执行尹锡悦逮捕令而涉嫌“妨碍特殊公务执行”被立案的韩国总统警卫处处长朴钟俊在警方的第二次传唤日7日也拒绝出席。警方当天通报了第3次传唤要求，如果朴处长继续不应答，警方正在讨论申请逮捕令的方案。据悉，警方在试图执行对尹总统的第二次逮捕令之前，从向警卫处施压的角度出发，正在研究对与“阻止官邸逮捕”有关的警卫处部长以上人员全部立案的方案。 当天，警察厅国家调查本部特别调查团（特别调查团）向朴处长发送了第3次出席要求书，要求他在10日之前到场接受调查。据悉，如果朴处长再不出席，特别调查团为确保其人身，正在研究申请逮捕令的方案。同时，如果警卫处次长金成勋继续拒绝出席要求，也考虑对其申请逮捕令。 据悉，警方正在考虑除已立案的朴处长、金次长等4名警卫处指挥部人员以外，对参与阻止逮捕总统的警卫处部长以上干部全部采取立案措施的方案。分析认为，这是为执行尹总统逮捕令的事前工作，首先从警卫处开始动手。 据悉，朴处长在3日第一次试图执行逮捕令时，因为警方拒绝了警卫处的支援要求，所以向警察厅代理厅长李浩荣打电话发火。当时，李代理厅长拒绝了警卫处的要求，并称“我认为从司法角度来看，动员警力是不对的”，朴处长生气地说“知道了”。经确认，当时实际进入官邸的警察逮捕组共有57人。全体警察投入人员为120人（机动队除外），但其中20多人身居后方，来应对在现场以现行犯逮捕警卫处职员的情况，其余人员则在官邸外部。

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