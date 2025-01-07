《鱿鱼游戏2》无缘金球奖最佳作品奖…《幕府将军》斩获4冠王. January. 07, 2025 08:03. by 李浩宰记者 hoho@donga.com. 入围今年美国金球奖电视剧部门最佳作品奖（最佳剧集）最终候选名单的《鱿鱼游戏》第二季很遗憾没能获奖。最佳作品奖颁给了去年在艾美奖上横扫18个奖项的以17世纪的日本为背景的电视剧《幕府将军》。 5日（当地时间），在美国洛杉矶举行的第82届金球奖颁奖典礼上，《鱿鱼游戏》第二季未能获得最佳作品奖。第一季在2022年第79届金球奖颁奖典礼上入围电视剧部门最佳作品奖和最佳男主角奖（李政宰•右）、最佳男配角奖（吴永洙）等3个部门最终候补名单，并获得了最佳男配角奖。今年只入围了最佳作品奖。 当地评价认为，第二季以未完成的故事结束，与第一季相比，评论界的反应并不热烈，这一点产生了影响。执导《鱿鱼游戏》第一季和第二季的黄东赫导演在颁奖典礼前的3日接受东亚日报采访时表示：“从用一口气写下来的东西分成第二季和第三季开始，获奖的期待就放弃了”，“因为还没有完全结束，信息也没有全部暴露出来。” 在今年的金球奖颁奖典礼上，最受瞩目的作品是迪士尼旗下有线频道FX制作的《幕府将军》。该作品不仅获得了最佳作品奖，还获得了最佳男主角奖（真田广之）、最佳女主角奖（泽井杏奈）、最佳男配角奖（浅野忠信）等4个奖项，成为了话题中心。 《幕府将军》去年9月在美国广播界最高权威奖艾美奖上，凭借最佳作品奖、最佳导演奖、最佳男主角奖、最佳女主角奖等单一作品获得了历届最多的18个奖项。在深入讲述日本历史和文化的同时，还添加了西欧的视角、演绎和影像美，被称赞为日本版的《权力的游戏》。 在此次颁奖典礼上，最受关注的人物是美国电影演员黛米•摩尔（63岁•左）。她凭借讲述想要找回青春时光的女性故事的电影《某种物质》获得了音乐剧•喜剧电影部门最佳女主角奖。在年过花甲的年纪，她消化了全裸和格斗的场面，获得了生平第一次金球奖演技奖。 摩尔登上舞台好不容易开口后含着眼泪说：“30年前，某制片人说我是‘爆米花演员（虽然具备票房号召力，但演技不足的演员）’，我觉得这样的奖项不适合我。” 另外，讲述墨西哥贩毒集团大头目为躲避调查当局的追查开启人生第二幕的电影《艾米莉亚•佩雷斯》也获得了音乐剧、喜剧电影部门最佳作品奖和最佳女配角奖（佐伊•索尔达娜）、最佳外语片奖、最佳主题曲奖等4冠王。讲述在大屠杀中幸存下来的犹太建筑师的美国梦的电影《野兽派》获得了电影部门最佳导演奖（布拉迪•科贝特）和电影电视剧部门最佳作品奖、最佳男主角奖（阿德里安•布罗迪）。

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