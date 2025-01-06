去年10月瑞草公寓交易55%是“赠与”. January. 06, 2025 08:08. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 据调查，去年10月首尔市瑞草区公寓交易的55%是赠与形式。当月，赠与在首尔全体公寓交易中占比14.4%，也是自2022年12月以后1年零10个月以来的最高值。据分析，在房价上涨势头趋缓的情况下，由于今年年初高价住宅的赠与税计算方式的变更，预计税负会增加，因此赠与需求暂时集中。 据韩国房地产院5日对各公寓交易原因的统计结果显示，去年10月交易首尔公寓的6926套，1000套（14.4%）是赠与交易。这一比重是2023年10月（7.9%）的1.8倍，是自2022年12月（29.9%）以来的最高水平。 首尔25个区中赠与比重最高的是瑞草区（55%），其后依次为广津（26.7%）、江东（21.2%）、江南（20%）、松坡（17%）。 这一趋势一直持续到去年11月。11月首尔公寓整体赠与比重为13.6%，与去年10月相近。以瑞草（40%）、松坡（36%）、江东（24%）、江南（14.5%）等超高价公寓较多的汉江边为主，赠与比重较高。 赠与比重的增加趋势很大程度上是因为从今年起加强赠与税计算方式。此前，赠与税以市价为基准计算，但像交易罕见的超高价住宅一样，在难以掌握行情的情况下，例外地以公示价格为基准。 问题是，超高价住宅的公示价格比市价低很多，因此征收的赠与税太少。对此，国税厅决定从今年起对超高价住宅进行鉴定评价再征收赠与税。对象是申报赠与税时价格比国税厅推测的市价低5亿韩元以上，或差距在10%以上的情况。 新韩Premier Pathfinder专门委员禹秉卓（音）解释说：“鉴定评价额通常是市价的80%-90%水平，因此与以公示价格为基准时相比，赠与税会增加。今年加强鉴定评价课税之前，想要降低赠与税的需求暂时集中。”

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