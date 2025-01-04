再次丢脸的公调处……“实行特检制”的呼声越来越高. January. 04, 2025 07:54. by 許桐準 hungry@donga.com. 有人指出，高级公职人员犯罪调查处（公调处）执行因宣布12月3日紧急戒严而涉嫌内乱头目的尹锡悦总统的逮捕令失败，再次丢尽了脸面。有人批评说，这是自2021年成立以来没有取得任何成果的新生机构接手历史上罕见的事件后，预料之中的结局。 对尹锡悦的调查全部移交到公调处后，法律界以不信任的目光看向公调处。因为公调处自2021年1月成立以来，在约4年的时间里没有拘留过一名嫌疑人，也没有拿下过一件有罪判决。对于因所谓的“教唆告发”事件被起诉的孙俊成检察长，是唯一在一审中被判有罪，但在二审中被推翻为无罪。 当时，公调处在调查中也暴露出了漏洞。随着对孙俊成的逮捕令被驳回，立即申请了拘留令，但再次被驳回。在对国民力量党议员金雄办公室进行扣押搜查时，又因违反法律程序，被取消了扣押搜查效力，这是史无前例的事情。二审法庭以没有保障孙俊成的参与权为由，认为公调处通过检察机关内部网“电检”和刑事司法信息系统扣押搜查收集的证据都是“违法收集证据”，证据失去了效用。 因此，有人指出，公调处早就应该与检察机关特别调查本部（本部长朴世铉，汉城高等检察厅检察长）组成联合调查本部。法律界相关人士表示：“如果公调处和检察机关、警方进行联合调查，尹总统方面就没有拒绝的理由。”公调处曾三次拒绝检察机关的联合调查提议。法律界有人主张，在公调处调查搁浅之前，应该尽快实行特别检察官制度。

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