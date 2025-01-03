金与正和两个孩子一起参加新年演出，是她的孩子吗？. January. 03, 2025 08:08. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩的妹妹、劳动党副部长金与正去年12月31日在平壤举行的新年庆祝演出中，被拍到牵着男孩的手和女孩并肩行走。对此，有观察人士认为，朝鲜当局通过官方媒体公开了此前没有正式确认过的金与正子女。据悉，韩国政府也认为他们很有可能是金与正的子女。 朝鲜中央电视台1日报道前一天晚上的庆祝演出，公开了金与正在演出场地平壤“五一体育场”外与孩子们一起入场的样子。 韩国政府考虑到高层干部们以家庭为单位参加新年庆祝演出等情况，正在关注是否金与正亲生子女的可能性。与一贯神秘主义的父亲国防委员长金正日不同，金正恩从2022年起在主要日程上带着女儿主爱，展现了慈爱的父母形象，因此充分有可能是公开了金与正的子女。 朝鲜没有公开过金与正丈夫、子女及生育与否，但综合到目前为止的各种证词，金与正至少生过两次孩子。2015年4月，国家情报院通过国会情报委员会全体会议报告，推测金与正将于同年5月分娩。当时国情院就金与正的丈夫向国会报告说：“虽然不知道具体是谁，但推测是金日成大学的同届生。”2018年9月南北首脑会谈时，共同民主党议员朴智元以特别随行人员的身份访问朝鲜，当时对《东亚日报》表示：“朝鲜重要人物说，（金与正在2018年）4月27日板门店会谈之前生了孩子，所以板门店会谈时有点肉，但这次看起来比以前瘦了。”

한국어