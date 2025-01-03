七旬“痴呆症车辆”造成13人死伤…疏于驾照管理惹来的祸事. January. 03, 2025 08:04. . 最近，在首尔木洞一市场驾车冲撞人群导致13名死伤者的75岁司机于2022年2月在保健所出现痴呆症状，被劝告接受治疗，并于2023年11月在医院被正式诊断为痴呆症。据悉，从去年2月开始约10个月期间，在停止服药的情况下发生了此次交通事故。 3年前出现痴呆症状的高龄司机在没有接受治疗的情况下就能在道路上行驶，这是因为驾照管理体系松懈。肇事司机在被建议治疗痴呆症后，于2022年9月通过了更新驾照的适应性检查，到2027年9月为止，在法律上可以驾驶。根据现行法律，只有在医院正式诊断出痴呆症，才能自动通报给相关机构，成为适应性检查对象。由于没有通报期限限制，实际接受检查可能需要数年时间。如果收到专业医生的意见书并通过检查，就可以驾驶，但即使检查后中断治疗并握住方向盘，相关机构也无法知道。 65岁以上高龄驾驶者达475万人，65岁以上老年痴呆症的发病率为11%。40万~50万名痴呆司机可能仍然握着方向盘。被诊断为痴呆症后，应立即向相关机构通报，迅速接受适应性检查，痴呆症认知筛选检查对象也有必要从现行的75岁以上扩大到65岁以上。如果限制高龄者的驾驶，健康恶化的忧虑就会增大。应该对高龄驾驶者车辆义务设置安全装置，在脆弱地区增加代替交通工具等，完善保障安全移动权的规制体系。

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