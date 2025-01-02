跑道、挡坎、飞鸟……惨案是对诸多危险信号视而不见的结果. January. 02, 2025 07:54. . 务安国际机场济州航空飞机失事179人死亡，事故原因逐一被查明。此次发生事故的飞机在飞鸟相撞后，试图用机身紧急着陆，但冲击跑道，撞到设有导航标（引导方向的设施）的挡坎上，发生了爆炸。 机场设有应对飞机冲出跑道的终端安全区域，该区域内的设置物必须使用易折断材质。国土交通部一直主张，务安机场导航标设置在距离安全区域5米左右以外的地方，因此不适用该规定。但国土部告示中明确规定安全区域是“到导航标设置地点为止”，因此混凝土挡坎本不该设置。 务安机场为了施工加长跑道，原本2800米的跑道缩短了300米左右。结果在施工过程中发生了为确保安全区域而减少跑道的“拆东补西”式荒唐事情。如果跑道和安全区域得到充分保障，失事飞机有可能减速并避免相撞。 从一开始设置混凝土挡坎的原因也是个谜。据推测，它本是为了平整倾斜的地形，设置成2米左右高的形状，刚好正面挡住了事故飞机。本应与导航标分开设置的引导灯，也设置得乱七八糟。 务安机场的运行班次与飞鸟碰撞的发生率（0.09%）在全国14个机场中居首位。在惨案发生10天前举行的务安机场预防飞鸟碰撞委员会会议上，由于人力、车辆等不足，驱赶和捕获飞鸟的业绩比前一年减少14.4%，引起了担心。尽管如此，据说事发当时现场只有1人在工作。 如果积极驱赶飞鸟，如果不是混凝土挡坎，如果跑道和其他安全区域得到充分保障，就可以避免大规模的人员伤亡。虽然有过多次警告稍有不慎就会引发事故的危险信号，但全都被政府无视。这次也是疏忽大意酿成的惨案。

한국어