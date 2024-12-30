普京就击落阿塞拜疆客机“道歉道一半”. December. 30, 2024 08:18. by 李智润记者 asap@donga.com. 俄罗斯总统普京就25日发生的阿塞拜疆航空“J2-8243”客机坠毁事故，时隔三天才表示道歉。但他没有具体提及被俄罗斯防空网击落一事，因此有人指出这是“道歉道一半”。 俄罗斯克里姆林宫（总统室）28日表示：“普京总统给阿塞拜疆总统伊尔哈姆•阿利耶夫打电话，就悲剧性事件发生在俄罗斯领空一事表示道歉。”克里姆林宫接着解释说：“客机曾多次试图在（目的地）格罗兹尼机场着陆，但当时格罗兹尼一带上空为了防止乌克兰无人机攻击，正在启动防空网。”这实际上承认了俄罗斯误击落的可能性。 但是，在此次发表中，普京总统没有明确说明事故原因，也没有承认事故的责任。也有分析认为，由于没有提及赔偿损失或严惩负责人等，阿塞拜疆方面表现出了不快。 阿塞拜疆总统办公室当天宣布“两国总统通了电话”，没有直接提及客机坠毁责任在于俄罗斯。但办公室方面表示：“普京总统对客机在俄罗斯领空受到外部物理和技术影响而发生的悲剧表示道歉。”分析认为，这是委婉地强调了客机被俄罗斯防空网击落的事实。阿利耶夫总统还表示：“飞机机身有很多漏洞，乘客和乘务员被钻进机内的‘异物’所伤”，“客机得益于飞行员的勇气和专业性，紧急着陆。” 事故发生当天，阿利耶夫总统为参加年度独立国家联合体（CIS）非正式首脑会议，在前往俄罗斯圣彼得堡途中听到坠机消息后立即回国。《纽约时报》预测说：“阿塞拜疆是不敌视俄罗斯，但该国长期以来也一直在为构建与西方的经济关系而努力”，“普京总统的‘道歉道一半’稍有不慎就会在当地引起愤怒，对俄罗斯在前苏联一带的影响力产生负面影响。”

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