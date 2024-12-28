讨论引入限制青少年使用社交媒体……担心重蹈“停机制”覆辙. December. 28, 2024 07:29. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 随着海外限制青少年使用社交媒体的动向增加，韩国也出现了有必要实行相关限制的主张。专家们一致认为，韩国青少年的社交媒体使用时间较长，由此产生的副作用也在持续增大，因此急需采取有效的对策。 科学技术信息通讯部去年发表的《智能手机过度依赖实态调查》显示，国内40.1%的青少年属于智能手机过度依赖危险群。这相当于每10人中有4人过度使用智能手机，在日常生活中可能会遇到身体、心理、社会问题。 在这一调查中，未满10岁的儿童和未满19岁的青少年分别有34.7%和36%的人回答“不能以本人的意志调节观看短视频”。这一数值远远高于成人用户（23%）。 国会今年也接连提出了青少年社交媒体限制相关法案。国民力量党议员赵廷训8月提出为未满16岁青少年每天使用社交媒体设限的信息保护法修订案。共同民主党议员尹建永7月提出包含社交媒体事业者拒绝未满14岁儿童加入会员内容的《信息通信网法修订案》。此外，国民力量议员金张谦领头提议的《青少年过滤泡沫防止法》的内容还包括，观看上瘾性内容必须征得父母同意，如没有父母同意，则根据时间顺序而不是算法对相关内容进行曝光。 国内舆论也赞成限制青少年使用社交媒体。8月舆论调查机构益普索以世界30个国家的23754人为对象进行的调查结果显示，韩国约有57%的受访者表示“赞成禁止未满14岁的儿童使用社交媒体”。 但专家们强调，如果不想让这种动向像过去的“游戏停机制”一样成为有名无实的规制，在制定法律或政策的过程中需要更加精巧的接近。2011年引入的游戏停机制度为了防止青少年沉迷网络游戏，规定从子夜到上午6点不能玩网络游戏。但是，如果使用虚拟专用网（VPN），避开限制并不难。此外，还有人提出了侵害青少年权利的批评，最终于2022年被废除。 西江大学通信系教授柳贤在（音）建议：“在青少年智能手机使用率较高的韩国，单方面限制已经生活化技术的法案很难期待效果。有必要考虑以何种方式进行平台监控等。”韩国广播通信大学媒体影像系教授金玉泰（音）也表示：“像流行一样跟随海外事例是没有效果的。有必要制定符合我国情况的具体政策和法案。”

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