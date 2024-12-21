既不道歉，又找不到紧急对策委员长，支持率只有在野党一半的执政党. December. 21, 2024 07:33. . 国民力量党正在沦为丧失执政党功能的“失能政党”。因“12·3”紧急戒严事态，尹锡悦总统遭到弹劾，韩东勋代表被挤辞职，但围绕紧急对策委员会委员长一职，已连续4天陷入僵局。是由院内代表权性东兼任还是选拔其他重要人物，一直反复讨论。目前只确定了重新选举并于下周初公开的方向。在席卷全国的戒严和弹劾政局中心，没有责任感和紧迫感。随着这种混乱和无能逐渐浮出水面，继上周之后，党的支持率为24%（20日公布的盖洛普调查）。这一差距仅为共同民主党（48%）的一半，创下了自尹锡悦政府以来的最大差距。 国民力量党的支离破碎源于没有明确整理总统违宪、非法紧急戒严的错误。既没有说武装军人投入国会有什么不对，也没有道歉。只是在没有参加第一次弹劾之后，发表了“深感责任重大”的模棱两可的声明。 因此，在被加光“戒严拥护党”形象期间，议员们似乎更加执着于与己方总统结成的义气和选区热情支持层的声音。也许是因为离下次议会选举还剩3年多，所以没有把愤怒的民心放在眼里。在每次调查中，赞成弹劾的舆论超过70%，认为宣布戒严属于内乱罪的舆论也达到70%左右。尽管如此，党内仍然强烈地流露出相比与时代错误的戒严作斗争这一守护民主的宪法责任，不能让大选时间表对在野党有利的氛围。 党内甚至出现了“孤立别人的动向”。甚至有证言称，该党在公开场后对赞成弹劾的初选和再选议员视而不见，拒绝伸出来握手的手，凑着耳朵说“叛徒”之后走开。因为“叛徒帽子”，执政党沦落到了初高中教室的水平。所属议员攻击赞成弹劾派的团体短信和议员全体会议发言录也全部被泄露。政治家不能背叛的是宪法价值和民心。就算还剩下分帮结派互相帮助、如果公推就在全党大会上聚集选票的旧政党文化，但在经历如此巨大的国难后依然如此的现实令人伤心。 因此，据说，在讨论国民力量党新紧急对策委员会委员长的权限和性质的会议中，也有很多议员没有参加。30名再选议员昨天和前天两次会面，每次出席者没有超过10人。院内代表权性东决定参加国会议长提议的朝野政协议体花费了5天的时间。每件每桩，都是失能政党的真实写照。 据悉，从目前来看，下周初新选拔的紧急对策委员长很有可能是权宁世、金起炫、罗卿瑗等党内重量级人物。无论谁当选，与属于鼻祖亲尹派的院内代表权性东一起，由“反对弹劾者”领导的双塔体制似乎都难以避免。被称为戒严拥护党、弹劾防弹党也无话可说。面对国内外的复合危机，国民再次对令人寒心的执政党咂舌。

한국어