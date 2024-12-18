执政党阻挠任命宪法法官……在野党指为“迟延罢免的行动”. December. 18, 2024 07:46. by 金俊一记者、尹多彬记者、金子贤记者 jikim@donga.com、empty@donga.com、zion03@donga.com. 国民力量党主张“代行总统职权的国务总理韩德洙在总统停职时不能任命宪法法官”，引发了试图延迟宪法法院审判尹锡悦总统弹劾案的争议。执政党主张，应在尹锡悦弹劾审判得出结论后再任命新的宪法法官，弹劾审判应在目前的6人体制下进行。 对此，共同民主党反驳道：“国民力量党应该放弃脏兮兮的拖延行动，尽快协商人事听证会日程。”宪法法院也公开表示：“据我们所知，以前也有过（代行总统职权的）黄教安任命（宪法法官）的事例。”宪法法院提到的是2017年宪法法院批准弹劾朴槿惠总统后，黄教安任命大法院院长推荐的宪法法官李宣厓的事例，正式表明了代行总统职权者可以任命宪法法官的立场。 国民力量党院内代表权性东17日在院内对策会议上表示：“代行总统职权者在总统缺位时可以任命宪法法官，但如果总统是停职，就不能任命。”其逻辑是，因为代行总统职权者不能任命国会推荐的3名宪法法官，所以弹劾审判应该在目前的6人体制下进行。宪法法院共有9名法官，目前其中3名法官空缺。国民力量党推荐了赵汉昌（音，下同）律师，共同民主党推荐了首尔西部地方法院院长郑圭善和首尔西部地方法院部长法官马恩赫。 权性东提及朴槿惠弹劾审判局面当时，主张“当时民主党批判黄教安行使宪法法官任命权是破坏民主主义的行为”。 相反，共同民主党院内代表朴赞大当天在院内对策会议上表示：“宪法法官空缺的3人由国会推荐，总统只进行任命程序。总统停职时不能由代行职权者任命只不过是文字游戏而已。这是毫无根据的主张。”其核心要义是，代行总统权限只负责批准任命书，起到被动作用，因此没有任何问题。 共同民主党的方针是，如果国民力量党拒绝人事听证特委日程协商，将把由国民力量党议员郑点植担任的人事听证特委委员长也拿走。朴赞大表示：“为了确保弹劾审判的公正性和可信度，最好由9人组成。” 国务总理室高层相关人士当天就任命韩成烈为宪法法官一事向记者们表示：“将围绕是否符合法律，从国民眼光和国际未来为基准，符合哪一些来考虑。”

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