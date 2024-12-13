连续30年出高考题的评价院…难易度调整，为何一直失败？. December. 13, 2024 08:15. . “哦，我的天啊……不像话。要解开这个吗？” 这是英格兰国家队出身、今年转会到K联赛FC首尔队的足球运动员杰西•林加德读完去年举行的高考（大学入学考试）英语第24题后说的话。林加德摇摇头苦笑说：“太难了。”FC首尔官方YouTube频道在2025学年度高考前一天的上月14日上传了包含该场面的短视频。“连英国人也觉得难的高考英语”等留言接连不断。 连英语为母语的林加德也说很难的问题是在去年高考中数一数二的高难度问题。报道了关于过度旅游（overtourism）的内容，入学考试企业Megastudy分析称，“相同的词汇多次重叠，很难在先知中找到正确答案。” 去年，尹锡悦总统在距离高考还有5个月的时候下达了“减少杀手锏（超高难度）题目”的指示。但是，当年11月举行的高考中，国语、数学、英语领域的体感难度都比前一年高，甚至使总统的发言黯然失色，最终被评价为“历代级‘火高考’（题目很难，容易拉开分数差距）”。 教育界批评说，政府的“排除超高难度题目”方针反而提高了考生体感难度，加重了高考前的混乱。实际上，去年高考全领域的满分者只有1人。 难道教育当局过于在意批评舆论吗？一年后举行的今年高考，情况发生了180度的大转变。今年入学考试因政府发表医科大学增员，再次挑战入学考试的最上位圈N考生增加，需要“确保辨别力”，但高考出题却非常简单。全领域的满分者有11名。特别是国语满分者达到1055名，是去年（64名）的16.5倍。 数学满分者也达到了1522名。 “跷跷板式高考难度争议”不是一天两天的事情了。入学考试业界甚至像公式一样流传着“‘前一年火高考’，第二年‘水高考’（题目简单，成绩拉不开差距）；前一年水高考，第二年火高考”的说法。把时钟拨回到二十多年前。2002学年度的高考和1997学年度一起被称为火高考的始祖。当时，金大中总统在国务会议上正式道歉说：“想到因高考而备受冲击的家长和学生，感到非常遗憾”，得到了在调整难度上失败的评价。相反，前一年举行的2001学年度高考，则是培养出66名全领域满分者的“历代级水高考”。入学考试业界甚至评价说，“丧失了辨别力。”2002学年度的火高考也可能是积极接受批评舆论的缘故。 教育部和教育课程评价院从1994年开始每年都会制定高考政策方向并出题。但是，有评价认为，高考难易度的调整已经连续失败30年了。像高难度的“火高考”一样，简单的“水高考”也让考生更加混乱。因为入学考试中最重要的是“预测可能性”。政府和评价院要管理好入学考试制度和考试难易度，使其能够稳定地预测。最糟糕的入学考试管理就是反复往返于水高考和火高考两个极端。

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