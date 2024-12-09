现代汽车和起亚今年每4辆新车中就有1辆在美国销售. December. 09, 2024 07:51. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 据调查，今年现代汽车集团每4辆新车中就有1辆在美国市场销售。 8日，据现代汽车集团透露，现代汽车和起亚今年1~11月在美国共销售了154.8333万辆。这占同期现代汽车、起亚汽车在全球销售的汽车（665.6584万辆）的23.3%。 现代汽车和起亚在美国的销售比重超过23%是自1988年（28.8%•26.1782万辆）以来的第一次。2000年代后期，美国销售比重一直维持在10%左右，到2021年增至22.3%，时隔16年恢复到了20%左右。2022年为21.5%，2023年为22.6%。 预计今年在美国市场的销量也将达到170万辆，刷新历史最高纪录。现代汽车和起亚在美国市场的最高销售纪录是去年创下的165.2821万辆。 现代汽车和起亚在北美以运动型多功能车（SUV）和高级品牌捷尼赛思、环保车为中心，销售势头良好。特别是现代汽车推出了皮卡“圣克鲁兹”、起亚推出了大型SUV“特柳赖德”等北美战略车辆，展开了积极的攻势。 汽车业界相关人士指出：“如果在美国佐治亚州建设的‘现代汽车集团Metaplant America’明年正式投入生产，当地的销量可能会进一步增加”，“特朗普二期政府的政策变化可能会成为变数，因此需要机敏的应对。”

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