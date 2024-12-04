180万美元！KT队与罗哈斯续约一年. December. 04, 2024 08:46. by 李憲宰 uni@donga.com. 今年作为职业棒球KT队的中心击球手活跃在赛场上的外籍外野手罗哈斯（34岁•照片）明年也将继续与KT队同行。 KT队3日表示：“与罗哈斯签订了总额180万美元（约25.3亿韩元）的续约合同。”与今年获得的总额（90万美元）相比，准确来说翻了一番。180万美元的总额也让他与今年登上击球王宝座的SSG队选手埃雷迪亚（33岁）一起，成为单赛季最会挣钱的外籍击球手。 2017年加入KT队的罗哈斯到2020年为止的4年间一直是KBO联赛最顶级的击球手。2020年，他荣登本垒打（47个）、打点（135分）、得分（116分）、长打率（0.680）等4冠王，成为首位被评为最有价值球员（MVP）的KT队选手。 以在韩国的业绩为基础，罗哈斯从2021年开始在日本职业棒球阪神队效力了2年。但是因未能适应日本棒球，仅取得击球率0.220、17记本垒打、48打点的惨淡数据，表现不佳，最终黯然离场。罗哈斯在2023年曾短暂效力于多米尼加联赛和墨西哥联赛等。 在本赛季即将到来之际，重新回到KT队的罗哈斯华丽地复活了。他参加了144场比赛，取得击球率0.329（第7位）、32记本垒打（第6位）、112打点（第5位）、188支安打（第4位）等漂亮数据，为球队进军季后赛助了一臂之力。 KT团长罗道贤说明了续约的理由，“罗哈斯在本赛季大部分击球指标中都名列前茅，表现出了十足的竞争力”，“作为在实力和韧性方面均得到验证的选手，明年赛季也将引领球队的击球阵容。” 随着与当初传闻将回归美国职业棒球大联盟（MLB）或日本职业棒球的罗哈斯成功续约，KT队与明年赛季将效力的3名外籍选手的合同全部顺利完结。 此前，KT队与右手投手库埃瓦斯（34岁）签订了总额150万美元（约21亿韩元）的合同，并以总额100万美元（约14亿韩元）的价格引进了今年活跃在Kiwoom队的左手投手海苏斯（28岁）。库埃瓦斯自2019年加入KT后已经连续7年效力于同一球队，而海苏斯将于明年迎来KBO联赛第2季。

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