普京签署175万亿韩元国防预算，创俄罗斯历史新高. December. 03, 2024 07:48. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 俄罗斯总统普京1日批准了制定历史最高水平的国防费的明年预算案。同一天，欧盟（EU）高层人士作为就任后的第一步，访问了乌克兰，并承诺持续支援乌克兰。 据《美联社》报道，当天俄罗斯政府网站上公布的明年预算的32.5%（13.5万亿卢布•约174.925万亿韩元）被定为国防费。俄罗斯政府的此次预算案于上月10日经过俄罗斯参众两院的批准过程，并于当天通过总统的签名确定了最终支出计划。今年的预算中，国防费比重为28.3%，大幅上涨，同时被评价为是历届最高水平的国防费支出计划。 普京总统的此次预算案批准是在欧盟新任领导层任期第一天访问乌克兰时实现的。欧盟首脑会议常任主席安东尼奥•科斯塔、欧盟外交安全高级代表卡亚•卡拉斯、欧盟负责扩张和东欧事务的委员马尔塔•科斯在基辅与乌克兰总统泽连斯基举行了会晤。分析认为，在有人担心将于明年1月20日就任的美国当选总统唐纳德•特朗普中断对乌克兰的援助，并立即进入终战谈判的情况下，此举是为了强调欧盟对乌克兰的援助意志。 当天，科斯塔议长表示：“欧盟计划到年末为止向乌克兰支援42亿欧元（约6.2万亿韩元），明年每月支援15亿欧元（约2.2万亿韩元）。”当被问到如果特朗普当选人撤回支援，欧盟是否会增加支援资金时，科斯塔议长回答说：“如果有必要，欧盟无论何时都会支援乌克兰。” 泽连斯基总统一方面呼吁西方提供更多的武器支援，另一方面强调了乌克兰加入北约（NATO）的必要性。他当天在接受日本《共同社》的采访时表示，“必须寻求外交解决方案，但这只有在乌克兰强大到俄罗斯无法尝试新的侵略时才能实现”，表明了推进提前加入北约的意愿。泽连斯基总统虽然没有透露具体数字，但表示，“据确认，部署在俄罗斯西部的朝鲜军在战斗中死亡或受伤。”泽连斯基总统表示：“今后很多朝鲜军将被派遣到最前线，毫无疑问，他们或会被俄罗斯军队用作‘挡箭牌’。”

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