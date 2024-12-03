“在同事背上插刀开心吗？”，在其他医院就业的专攻医遭受露骨指责. December. 03, 2024 07:47. by 朴京敏记者 mean@donga.com. 据悉，从本月5日开始，在明年上半年将开始招募专攻医（实习医生、住院医师）这种情况下，医生社会内部的集体欺凌再次肆虐，声称“即使打上烙印后埋葬，也要阻止其回归”。 据医疗界2日透露，在首尔某医院工作的专攻医出身的医生前一天在自己的博客和网络社区上发表了题为《揭露医生社区内发生的集体私刑》的文章。他诉苦说：“在匿名医生社区，几周内持续受到包括实名在内的个人信息公开、包括虚假事实在内的名誉毁损、威胁、各种侮辱和辱骂在内的极端集体私刑。” 该医生在医疗空白长期化后，从上个月开始因经济原因在首尔一家修炼医院作为普通医生工作，他说：“欺凌是从11月7日开始工作的当天开始的。”社区会员们公开了自己的出身学校、所属科、姓名首字母等，并上传了“为什么在修炼医院又不是儿科的整形外科工作”、“在同事背上插刀开心吗”等露骨的指责或辱骂的文章。还使用了“柑橘”、“服役者”等贬低表现，甚至还出现了贬低父母的辱骂留言。相关社区只有认证是医生或医大学生才能加入。 他在国会国民动议请愿留言板上表示，医疗界社区因维持过度的匿名性而发生了这种情况，并诉苦说：“现在也感到极度侮辱和恐惧。希望加强对加害者活动的平台的监督，通过修改相关法律，让受害者在匿名社区中指定加害者，并得到法律帮助。”

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