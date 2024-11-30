财界：“经营不确定性增大，担心修改商法”. November. 30, 2024 07:30. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. “修改商法不利于资本市场的发展，反而会损害企业的成长。” 29日上午，经济界在首尔中区大韩商工会议所会见共同民主党议员，就最近在野党作为党论推进的商法修订案提出了上述呼吁。也就是说，如果以扩大理事的忠实义务对象等为主要内容的法案得以确定，企业活动将受到新的制约，经营活动将大幅萎缩。 “共同民主党股市活性化TF”当天在大韩商工会议所召开与经济界的座谈会，听取了对商法修正案的担忧和建议事项。民主党方面，政策委议长陈声准等11名议员参加了会议，经济界方面，7个经济团体和7家企业等14名代表参加了会议。大韩商工会议所常务副会长朴一俊（音）在致辞中表示：“企业的不确定性越来越大，不仅是尖端产业，中小、中坚企业、小工商业者的困难也越来越多，对修改商法的担忧也很大。” 座谈会原定于上午10时50分开始，进行1个小时，但超过预定时间40分钟，于中午12时30分结束。民主党方面表示：“无时间限制地听取7家企业和7个团体各自准备的内容，时间变长了。” 参加会议的企业家们担忧道：“如果理事忠实义务从原来的公司扩大到股东，企业的上市诱因就会减少，反而会使股市萎缩。”另外，他们还主张，为了企业成长的决策和结果出来需要10年的时间，但理事任期仅为3年，因此有可能出现目光短浅的决定。 也有意见称，占上市公司86%的中坚、中小企业将遭受最大的损失。就拿中坚企业来说，具备法务组织的企业只占全体的三分之一，而中小企业则因为公司代表理事几乎负责所有的经营管理，所以无法承担更换的制度。除此之外，还讨论了因诉讼泛滥导致企业经营被法院束缚的情况和废除渎职罪的必要性等。 当天的恳谈会排除了韩国经济人协会（韩经协），只有7个团体参加，引发了争议。韩经协是8个经济团体中对商法修改案提出最强烈担忧的团体。一位经济团体相关人士批判道：“这是为了听取经济界的声音而准备的，但是排除特定团体进行，意义褪色了。”对此，民主党议员吴基亨表示：“听取整个经济界的意见，但我认为韩经协的缺席并不意味着会受到影响。”

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