如果朝鲜还有抓住美国代表胳膊的迫切感……. November. 26, 2024 08:04. . 这是在2019年朝美河内会谈后时隔8个月在瑞典举行后续谈判时候的事情。朝方代表金明吉在没有与美国朝鲜事务特别代表斯蒂芬·比根对视的情况下，读着事先准备好的长篇稿子。金明吉猛烈抨击称“所有的责任都在美国”，并单方面宣布谈判破裂，现场是一片紧张的沉默，好象连针落在地上的声音也能听见。当朝鲜代表团踢开椅子离去之时，直到最后一刻还在犹豫不决的一名成员抓住比根的胳膊，匆忙地轻轻说了一句：“拜托，不要放弃（Please，don't give up）。” 这短短的一句话没有出乎预料，给美国谈判团队留下了相当深刻的印象。据悉，除了朝方流露出来的强硬态度，美方还就朝鲜有无其他动向和变数等问题进行了多种分析。当时还有消息说，强硬派的朝鲜统一战线部和相对温和派的外务省之间发生了倾轧争斗。参与谈判的一名美方人士透露的当时场面，不时让人猜想“朝鲜内部是不是也有希望实现无核化的人在偷偷地焦急……”。 已被任命为特朗普第二期总统国家安全事务副助理的阿历克斯·黄（黄之瀚）是当时在场的谈判组成员之一。在特朗普第一个任期里，他作为国务院朝鲜事务特别副代表，与比根一起最执着地做朝鲜的功课，并思考了谈判战略。他对自己准备的战略随着拜登政府接手政权而一直未能取得进展深感遗憾。拜登政府上台后，在评论黄之瀚领导的特朗普政府的对朝政策时，摇了摇头称之为“愚蠢的处理法”。对于离开公职后也没有放下对朝鲜关心的黄之瀚来说，河内会谈似乎仍然是“未完成的谈判”。 有分析认为，随着黄之瀚被任命为美国国家安全委员会第二号人物，美国与朝鲜重启谈判的可能性会增大。特朗普在提名黄之瀚时介绍说，“曾帮助金正恩和我的首脑会谈谈判”。黄之瀚是和韩国也有缘分的知韩派。他曾和比根一起在光化门品味韩国菜“一只鸡”，之后作为Coupang高管到首尔出差时，会抽空与韩国外交官朋友们见面，一起去韩餐店吃饭。 即使黄之瀚等人士进入白宫，也不会立即重启韩半岛问题的讨论。乌克兰-俄罗斯战争、中东战争被列为优先顺序。黄之瀚作为中国事务专家，还要处理美中矛盾的悬案。最重要的是，朝核问题不是仅凭部分幕僚的经验就能解决的问题。即使与声称不会再进行无核化谈判的金正恩讨论核冻结或裁军问题，最终也只能再次陷入检验的陷阱。 对于韩国来说，当务之急是维持韩美合作，以便不管朝鲜与美国采取何种方式重启谈判，都不至于被排斥在外。文在寅政府就曾有过公然被试图“甩开”、想举行包括韩国在内的三方会晤结果颜面尽失的先例。更何况，现在正是朝鲜的“通美封南”意图更加露骨的时刻。韩美之间还预告了防卫费分摊额等敏感的同盟悬案。有必要以黄之瀚等人士为纽带，轻轻触动特朗普第二期白宫。 笔者认为，如果韩国能通过以人脉和战略为后盾的干练外交顺利解决这一问题，与美国一起将朝鲜拉到谈判桌前并非不可能。谁知道呢？说不定就会和当时急切抓住美国谈判代表衣袖的朝鲜外交官面对面坐在一起。

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