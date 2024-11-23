限制派根斯勒宣布辞职……比特币价格即将突破10万美元. November. 23, 2024 07:39. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 比特币的价格22日历史上首次超过9.9万美元，即将突破10万美元。一直推进对虚拟货币进行强力限制的美国证券交易委员会主席加里·根斯勒将在美国当选总统特朗普就任的1月宣布辞职的消息传出后，比特币出现了急剧上升的曲线。 据虚拟货币信息网站Coin Market Cap透露，比特币22日一度飙升至99314.95美元（约1.394亿韩元），下午3时30分以98905.87美元成交。截止到前一天，比特币价格还在9.4万美元左右涨落，但一天内上涨超过5%，突破10万美元进入“读秒”阶段。 当天急剧上升是因为根斯勒表示不久后会辞职。2021年4月就任的根斯勒委主导了直接影响虚拟货币市场的措施和规制，被称为“虚拟货币阴间使者”。在对币安等虚拟货币交易所提起诉讼的同时，还以“资产变动性太大”为由推迟比特币现货交易所交易基金（ETF）的批准。 特朗普在竞选期间一直批评根斯勒的政策，并宣称就任后将立即解除其职务。投资者们期待，随着根斯勒宣布自己退出和特朗普政府上台，虚拟货币亲和政策将成为现实。 罗宾汉最高法律负责人丹·加拉格尔、前商品期货交易委员会主席克里斯托弗·让卡洛、现任证交会委员赫斯特·皮尔斯等亲虚拟货币人士被认为是下届证交会主席的候选人。

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