汽车和钢铁企业“逃离中国”的背后意义. November. 21, 2024 08:27. . 汽车被称为“制造业之花”。一辆汽车所需的零部件超过3万个。从不太显眼的小弹簧到名字也比较陌生的稳定器（减少车身倾斜的装置），真的很多。使用的材料也有钢铁和有色金属、橡胶、玻璃、塑料、碳纤维等多种多样。 钢铁被称为“产业之米”。意思是指是最重要的基础材料。钢铁产业的竞争力与制造业的整体增长和创造就业岗位直接相关。因为汽车、建设、造船、家电、机械等主要产业稳定发展的基本材料就是钢铁。 在过去的30多年里，中国像黑洞一样吸收着全世界的“花”和“米”，一路高歌猛进。随着全球汽车、钢铁企业涌入中国，中国成了“世界工厂”。这无疑是中国高速增长的基础。 但是，从不久前开始，全球汽车、钢铁企业的“中国大逃亡”接连不断。特别是，韩国企业率先离开。17日，现代制铁决定出售2003年设立的中国北京法人。7日，浦项集团决定出售1997年建立的工厂。去年年初，浦项集团还处理了位于中国广东省的工厂。东国制钢去年7月将中国法人90%的股份出售给了中国地方政府。日本钢铁企业日本制铁也在7月份中断了与中国企业进行了20年的合作事业。 钢铁企业的这种动向在某种程度上是预料之中的事情。因为他们的核心客户汽车企业率先从中国抽身而出。现代汽车在2016年“萨德”事件后，在中国的销量急剧减少，2021年出售了北京第一工厂，今年1月出售了重庆工厂。日本本田汽车决定中断3家中国工厂的运转，并考虑出售。日产汽车6月关闭了在江苏省运营的工厂。 全球汽车、钢铁企业离开中国，与金融资本流失的意义截然不同。金融资本的流动是家常便饭。但是，巨大的装置产业——汽车、钢铁的移动直接关系到公司的命运。只能采取最保守的行动。他们的行动意味着曾带动世界增长的世界工厂的大门正在关闭。 汽车、钢铁企业的这种动向可能与中国的体制回归有关。中国之所以能够成为世界工厂，是因为中国进行了彻底的自我反省。终身执政27年的毛泽东去世后，中国接受了资本主义体制。由于对毛泽东的反驳，中国的最高权力根据自己的“民主程序”以10年为周期交替。同时为跨国企业提供了可预测的经营环境。如果毛泽东式共产主义仍然持续下去，中国绝对不会成为世界工厂。 对于中国目前的体制问题，我们不能说三道四。最终，中国这个世界的工厂将关门。现在是时候应对变化了。值得庆幸的是，韩国企业的行动速度比其他国家更快。

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