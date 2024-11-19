宪法裁判所、广播通信委员会、特别监察官……必须填补空缺，让其工作. November. 19, 2024 07:46. . 国会议长禹元植、国民力量党院内代表秋庆镐、共同民主党院内代表朴赞大18日举行会晤，决定截止到22日推荐空缺的3名宪法法官。执政党提议“启动特别监察官推荐程序”，在野党则表示：“与（总统夫人金建希）特检相吻合，如果是为了拒绝特检而采取程序，则有必要进行深入的研究。”民主党表示，应该迅速任命有空缺的广播通信委员会和广播通信审议委员会委员。 宪法裁判所（宪法法院）所长李钟奭等3人上月17日卸任后，由于没有任命继任者，宪法裁判所9个法官名额中只剩下6人。这3名是国会选出后由总统任命的职位，但由于朝野政党就各推荐几名候选人展开神经战，推荐被一再推迟。在当天的会晤中，这一部分仍然没有达成协议。 在名额未满的情况下，如果宪法裁判所做出违宪判决、弹劾决定等需要6名以上法官赞成的主要决定，有可能引发正当性争议。因此，继上月之后，本月也无法做出主要决定，因此宪法裁判所的核心业务实际上处于瘫痪状态。甚至到了一名法官在国会上追问“国会的意思就是不让宪法裁判所工作吗”的地步。 由包括委员长、副委员长在内的5名常任委员协商运营的广播通信委员会从去年8月开始维持着两人体制。这是因为任期结束等国会3名委员空缺后，由于政府、执政党和在野党之间的分歧，推荐和任命继任者被推迟。在两人体制下，法院做出不承认广播通信委员会表决的案件效力的判决，再加上国会弹劾诉讼，李委员长的业务也被停止，无异于“植物广播通信委员会”。对此，对强制推行本公司应用程序结算的谷歌、苹果征收罚款等广播及通信领域悬案的决定接连被推迟。广播通信审议委员会的9名委员中，由国会推荐的6名委员处于空缺状态。 特别监察官自2016年9月前特别监察官李锡洙辞职后，8年多没有人出任。法律明确规定，特别监察官空缺时，在30天内由国会推荐并由总统任命，但由于朝野利害关系出现分歧，一直处于空缺状态。无论原因如何，国会未能发挥应有的作用，导致国家机关的业务出现差池。朝野政党应尽快填补空缺，表现出政治能力，使各机关能够工作。

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