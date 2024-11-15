“首尔市联谊活动”吸引3000多名未婚男女参加. November. 15, 2024 08:11. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. 首尔市安排的“团体联谊会”项目吸引了3000多名申请者。与之前地方自治团体未婚男女见面活动中被指责性别比例不均衡不同，此次申请者的男女比例各占一半。 首尔市14日表示，未婚男女在汉江享受游艇约会的《心动，in汉江》活动共有3286人报名，竞争率达到了33比1。此前，首尔市和友利信用卡一起从上月21日开始到本月8日为止，以居住在首尔的25~39岁（1985~1999年生）未婚男女为对象，接受了参加团体联谊会的申请。 根据首尔市的介绍，男性有1679名申请，竞争率为33比1，女性有1607名申请，竞争率为32比1。从年龄段来看，25~29岁占26%，30~34岁占45%，35~39岁占29%。首尔市计划，对申请者的文件进行讨论后，通过抽签选出50名男性和50名女性等共100人，并于15日通过短信逐一通报结果。 虽然全国地方自治团体以未婚男女为对象展开了见面介绍事业，但此次活动尤其吸引了众多申请者。首尔市分析认为，这是通过验证简历确保信赖度、以汉江为背景的浪漫节目构成等相吻合的结果。 首尔市相关人士表示：“查看申请者的身份证复印件（抄本）、在职证明书、婚姻关系证明书和职场（收入）、未婚与否，再查询性犯罪履历后决定最终选定者”，“期待找到符合彼此心意的异性，诞生更多的情侣。 ”《心动，in 汉江》将于23日在盘浦汉江公园三光岛举行，时间为下午3时至9时。

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