在野党单独处理《金建希特检法》……李在明今日一审判决. November. 15, 2024 08:10. by 尹多彬记者、权具龙记者 empty@donga.com、9dragon@donga.com. 共同民主党（民主党）14日召开国会全体会议，在野党单独处理了《金建希特检法》修正案。这是跨第21届和第22届国会，第三次在国会全体会议上表决通过《金建希特检法》。在国民力量党反对特检法而没有参加表决的情况下，民主党对国民力量党代表韩东勋表示，“向尹锡悦总统垂下尾巴了吗?”继续诱导执政党内的脱离票。民主党的方针是，如果尹锡悦行使再议要求权（否决权），将在28日的全体会议上重新表决。 民主党在当天下午的全体会议上提交特检法修正案，并与祖国革新党和改革新党等一起，以191名与会议员全体赞成予以通过。修正案把当初的14项特检调查项目压缩为涉嫌德意志汽车股价造假、金建希-明太均事件、以及调查过程中新发现事件等3项。金建希-明太均事件包括非法舆论调查和介入选举、指定昌原为国家产业园区的疑惑。 修正案还包括“第三方推荐特检候选人”方式，即由大法院院长推荐4名候选人，民主党和非交涉团体（祖国革新党）各推选1名，然后由总统任命。但修正案包括一项“否决权条款”，即如果在野党认为大法院院长推荐候选人不合适时，可以通过国会议长要求重新推荐候选人。据悉，民主党一度考虑，如果与执政党就特检法进行协商，就删除被后者视为“毒条款”的否决权条款，但由于执政党坚持“不能进行特检”，所以决定维持否决权。民主党核心人士表示：“上月重新表决《金建希特检法》时，执政党内部的脱离票为4票，此次体现了第三方推荐，脱离票应该会增加吧?” 国民力量党表示，“民主党的修正案只是障眼法”，没有参加表决，而是在国会圆形大厅召开了谴责大会。其后，该党又召开议员全体会议，针锋相对地决定推动通过一项党论，启动向尹锡悦推荐监察总统配偶等人非法行为的特别监察官的国会程序。韩东勋此前曾向尹锡悦提出过特别监察官事项。 有关民主党代表李在明涉嫌违反公职选举法的一审宣判将于15日举行，国民力量党在此前夕展开了总攻势。该党最高委员张东赫表示：“我相信，法院将根据法律和原则，作出国民能够接受的严正刑罚的判决。” 对此，民主党继续展开了主张无罪的舆论战。该党领导层等计划在判决日全体出动，到首尔中央地方法院前抗议。

한국어