源于特朗普的“新三高”席卷而来……韩国政府只顾着宣传“空壳成果”. November. 14, 2024 07:52. . 美国“特朗普第二期”的巨浪正向韩国袭来。心想着新冠疫情之后持续的通货膨胀冲击似乎消失，但当选总统特朗普的保护贸易主义、财政扩大政策引发的高汇率、高物价、高利率的“新三高”呈再次袭来之势。如果不能及时应对，不仅不能如政府所期待的那样进入“出口前5名”，反而有可能陷入复合型经济萧条的洪流。 昨天，在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率开盘价暴涨（韩元贬值）至1410：1，达到了年中最高点。如果按照特朗普的承诺，对韩国出口产品适用10%至20%的普遍关税，对中国征收超过60%的关税，对美、对华出口比重各占20%的韩国将遭受双重冲击。因此，提前反映忧虑，韩元价值正在比其他国家的货币暴跌。 韩国经济研究院担心，如果特朗普加快上调关税，明年韩国的增长率将降至1%左右，低于潜在增长率。此外，高汇率还会抬高能源、原材料、农畜产品等从海外进口商品的物价，重新刺激一度趋于稳定的物价，使停滞的消费心理更加萎缩。 由于减税政策导致美国政府的债务增加，因此美国国债利率上升对韩国来说也是一种威胁。更何况，如果关税炸弹公约成为现实，预计明年2%左右的美国消费者物价上涨率将提高到4%左右。对此，如果美联储停止下调或标准利率甚至反而提高，韩国也只能维持更长时间的高利率。 从韩国企业未能充分适应全球产业结构重组这一点来看，此次危机更加令人苦恼。人工智能产业由美国领先，电动车、电池则是中国领先，存储器半导体等韩国领先的为数不多的部门也因竞争国家的追击，出口市场正在缩小。 在这种情况下，韩国政府和执政党强调“最高水平的就业率”“历史最高出口额”“物价早期稳定化”等，连日来宣传任期前半段的成果。一旦到特朗普第二期开始的两个多月之后，出口冲击将逐渐显现，工作岗位将减少，而且由于物价不稳定，平民的购物篮很有可能出现亏损。在“完美风暴（超大型复合危机）”即将到来之际，没有表现出紧张感的政府令国民更加不安。

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