特朗普表示“美国武器库空空如也”，K国防产业迎来“1000万亿韩元市场”机会. November. 12, 2024 08:30. by 金炯民记者、边钟国记者 kalssam35@donga.com. 有分析认为，随着美国共和党候选人唐纳德•特朗普当选总统，“美军现代化“政策将获得动力，韩国军工企业对美出口的机会将增大。特朗普当选人向北约（NATO）施压，要求增加防卫费支出，也会导致对韩国军工的需求增加。 但是，拜登政府将沙特阿拉伯和阿联酋（UAE）指定为人权侵害国，控制武器出口，预计特朗普就任后将放宽这种控制。这或将直接导致中东市场韩国和美国军工产业的竞争激化。国防专家建议，应该通过与美国“加强国防合作”、与欧洲的“北约制造（Made in NATO）”战略，培养机会要素。 特朗普当选人的国防政策是“重建变得无力的美国军队”。他在去年7月大选承诺集（议程47）中表示：“美国的武器库空空如也”，“将把美国利益放在首位，向美军投入创纪录的资金。”对于具备性价比和及时交货能力的韩国军工企业来说，进军美国军工市场的机会可能会增大。特朗普在当选后的7日与尹锡悦总统通电话时表示，“我非常了解韩国的军舰建造能力”，“需要两国紧密合作”，这也为这一预测提供了有力支持。 特朗普当选人向北约成员国提出“安保搭便车论”，并表示：“所有北约成员国至少要支出国内生产总值的3%作为防卫费。（现在的）2%是世纪的偷窃。”如果欧洲的自主国防基调变强，武器购买量就会增加。 但是欧盟（EU）执行委员会要求成员国到2030年为止，在欧盟内使用50%的国防采购预算。也就是说，“欧盟将使用欧盟的武器”。韩国防卫产业学会会长蔡武锡（音）强调称：“要在北约成员国当地构建武器生产体系，使K国防产业向欧洲出口更上一层楼”，“今后2、3年是K国防产业更上一层楼的黄金时间。”

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