“日本防卫预算翻番……韩国也要尽最大努力奋发图强”. November. 12, 2024 08:30. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国当选总统特朗普的亲信、下届国务卿热门候选人、参议员比尔·哈格蒂（共和党，田纳西州，照片）当地时间10日在接受哥伦比亚广播公司（CBS）新闻采访时表示：“盟国必须奋发有为，必须自己加强（军事）力量。”他还表示：“日本将把防卫预算从国内生产总值的1%增加到2%。我们应该朝着这个方向发展，韩国也一样。”分析认为，这是指韩国应该提高驻韩美军防卫费分摊额等，扩大军事贡献。 哈格蒂就特朗普第一个任期中提及撤离驻韩美军一事表示：“华盛顿精英们不知道商人的谈判方式。我们应该一起讨论有什么选项。”他把驻韩美军称为“相当大的投资”，并表示：“韩国是完全发达国家，特朗普讨论支援（驻韩美军）的水平是合适的。” 特朗普在大选游说中称韩国为“金钱机器”，声称“我们保护韩国，但他们一分钱也没掏。”他还表示，韩国需要支付100亿美元（约14万亿韩元）的防卫费分摊额。 哈格蒂在特朗普第一个任期里曾担任美国驻日本大使，也曾安排尹锡悦总统与特朗普通话等，被认为是特朗普亲信中的代表性知韩派。但是，在特朗普加速组建第二个任期的内阁的情况下，在外交安保领域，美国要求增加盟国分担费用等美国优先主义似乎也露骨化。

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